«Aujourd'hui, on assiste à la désagrégation d'un parti LR qui n'a plus de président, qui n'a plus de cadres», pointe Julien Odoul

«Aujourd'hui, on assiste à la désagrégation d'un parti LR qui n'a plus de président, qui n'a plus de cadres et qui a exclu ses ministres parce qu'ils sont entrés au gouvernement», a pointé le député de l'Yonne et porte-parole du RN Julien Odoul. Il réagissait à la consigne de Laurent Wauquiez aux députés du groupe LR de ne pas censurer le gouvernement.