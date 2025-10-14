Toute l’actu en direct 24h/24
«Aujourd'hui, on assiste à la désagrégation d'un parti LR qui n'a plus de président, qui n'a plus de cadres», pointe Julien Odoul

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Aujourd'hui, on assiste à la désagrégation d'un parti LR qui n'a plus de président, qui n'a plus de cadres et qui a exclu ses ministres parce qu'ils sont entrés au gouvernement», a pointé le député de l'Yonne et porte-parole du RN Julien Odoul. Il réagissait à la consigne de Laurent Wauquiez aux députés du groupe LR de ne pas censurer le gouvernement. 

PolitiqueLes RépublicainsJulien Odoul

