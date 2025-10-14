Toute l’actu en direct 24h/24
L'édito de Pascal Praud : «La nomination de Monique Barbut comme ministre de la Transition écologique discrédite ce nouveau gouvernement»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«La nomination de Monique Barbut comme ministre de la Transition écologique discrédite ce nouveau gouvernement», a estimé Pascal Praud, dans son édito de l'émission L'Heure des Pros, ce mardi sur CNEWS, réagissant à la question du nucléaire.

 

 

Pascal PraudEditorialMinistreGouvernementNucléaireTransition écologique

