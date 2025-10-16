Près de 7 Français sur 10 contre l'expansion démesurée des géants chinois de l’habillement dans l'Hexagone, alerte une étude

A l'occasion de l'arrivée prochaine de la marque Shein au sein du BHV, une étude révèle les habitudes des Français en matière de consommation de mode. Près de 70% de la population se dit contre l'expansion des marques chinoises de vêtements. Celles-ci ont également une mauvaise réputation.

Un avis tranché. Face à l'arrivée controversée de la marque chinoise Shein dans le 4e arrondissement de Paris, Ipsos bva a interrogé les Français sur leurs habitudes en matière de consommation de vêtements. Ce sondage démontre notamment la méfiance qu'ils ont à l'égard des marques chinoises.

Le 2 octobre dernier, le BHV officialisait l'arrivée imminente d'un magasin physique de la marque Shein. Une société chinoise très connue pour sa progression en ligne, qui se veut experte des produits de «haute qualité et abordable». Une apparition qui est vue de manière négative par une majorité (52%) de consommateurs.

Plus largement, cette balise d'opinion souligne que près de 7 Français sur 10 (69%) seraient même enclins à voir la mise en place de mesures pour freiner le développement des géants chinois de l’habillement en France et en Europe», rapporte ainsi Ipsos.

Les marques chinoises suscitent un sentiment négatif

Si dans l'Hexagone, 98% des personnes disent avoir entendu parler de la marque, comme le révèle le sondage du 16 octobre d'Ipsos, une grande partie d'entre eux lui associent un sentiment négatif (48%), notamment au sujet de la qualité des articles produits (49%).

Plus largement, Shein peine à convaincre : malgré le raz-de-marée médiatique dont elle a bénéficié, la marque n'est pas consommée par deux tiers (67%) des Français, au cours des 6 derniers mois.

Particulièrement populaire en ligne, où la société ne cesse de faire concurrence aux plus grands groupes de mode, l'entreprise chinoise est principalement plébiscitée par les jeunes : 43% des revenus de la marque en France provient des 18-34, 38% des 35-55 et 19% pour les 55-75.

La qualité au même titre que le prix

Une réputation qui s'explique notamment par les habitudes des habitants de l'Hexagone en matière d'achat de vêtement : oui, le prix est le facteur principal de leur consommation (62%%) mais la qualité représente un autre aspect important (58%) de leur décision au moment de passer à la caisse.

Ainsi, près de la moitié des consommateurs (49%) disent se servir de marques de fast fashion auprès d'entreprises comme Zara, H&M ou encore Kiabi. Par contre, un quart seulement des gens (26%) utilisent les nouvelles marques d'ultra fast fashion comme Shein ou encore Temu. Enfin, 13% des Français s'habillent grâce à des articles provenants de supermarchés et, à l'inverse, 11% privilégient les marques haut de gamme voire de luxe (2%).

En raison de leurs habitudes de consommation, les Français semblent donc opposés à la progression des marques chinoises sur le territoire hexagonal.

Consommateurs et marques concurrentes déplorent l'ascension de Shein

Une moitié (50%) des interrogés ont fait part de leur souhait de voir un «renforcement des normes sociales et environnementales pour les vêtements importés, afin de les aligner avec les normes européennes en vigueur» alors que 45% des sondés veulent que des taxes plus élevées, notamment sur les petits colis, soient appliquées. Enfin, 44% des gens se disent pour la réduction de la TVA sur les vêtements issus de la production française et européenne.

L'annonce de l'arrivée de Shein au BHV a également provoqué la colère des autres marques de mode du magasin historique du Marais. En raison des accusations d'impayés et des critiques sur la qualité des produits que la marque chinoise suscite, douze vendeurs ont ainsi décidé de quitter le magasin historique du quatrième arrondissement.