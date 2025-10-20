Justice : quels sont les enjeux du déplacement de Gérald Darmanin au tribunal Judiciaire de Nanterre ?

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin est en visite au tribunal de Nanterre pour «illustrer le changement profond qu’il souhaite opérer au sein du ministère de la Justice».

Un déplacement sous le signe du changement. Soucieux de procéder à certaines modifications au sein de l'institution judiciaire française, notamment en ce qui concerne les victimes, Gérald Darmanin se rend au tribunal de Nanterre pour échanger avec de nombreux acteurs locaux.

Comme l'indique la note écrite par le ministère de la Justice, le garde des Sceaux se déplace ce le lundi 20 octobre 2025 au tribunal judiciaire de Nanterre «pour illustrer le changement profond qu’il souhaite opérer au sein du ministère de la Justice en plaçant la victime au cœur de l’attention de l’institution judiciaire».

Pour ce faire, il «échangera avec les acteurs locaux, agents du tribunal ou associations, en charge des victimes et visitera le «pôle cold cases» avant une table ronde avec les magistrats instructeurs sur les perspectives d’évolution de ce service hors du commun».

Le «pôle cold case» au centre de l'attention du garde des Sceaux

Ainsi, il se montrera face à la presse dès 10h30 au tribunal judiciaire de Nanterre. Quelques minutes plus tard, il commencera par visiter le Service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) et débutera ses discussions en rencontrant des agents du service ainsi que des justiciables.

Ensuite, des échanges avec les agents de l’Association Départementale d'Aide aux Victimes d'Infractions Pénales (ADAVIP) sont prévues. Il poursuivra en discutant avec les agents du bureau de l’aide aux victimes (BAV) du Tribunal judiciaire de Nanterre.

S'en suivra une visite du pôle national des crimes sériels ou non élucidés, dit «Pôle Cold Cases», du tribunal judiciaire de Nanterre et échanges avec les magistrats. Une table ronde avec les magistrats du pôle national des crimes sériels ou non élucidés portera enfin sur la création, le bilan et les perspectives du pôle.

Une instruction ministerielle pour renforcer le soutien aux victimes

Enfin, à l'issue de l'ensemble de ces conversations, le ministre se présentera face à la presse.

Pour cette visite, le garde des Sceaux a annoncé mardi 14 octobre avoir donné instruction de placer les «victimes au centre» du système judiciaire. Il a notamment déclaré, sur LCI : «Les victimes sont les grands oubliés de l'action publique». Son projet de loi prévoit par exemple une «peine minimum» d'un an d'emprisonnement pour toute agression d'une personne dépositaire de l'autorité publique.

Son instruction ministerielle, qui prendra effet dès ce lundi 20 octobre, exige que toute victime puisse être «reçue à sa demande» par les instances judiciaires, mais aussi qu'une notification lui soit adressée pour la prévenir «quand son agresseur sort de prison», le cas échéant.

Gérald Darmanin voudra faire oublier son dernier déplacement à Nanterre

Le ministre Gérald Darmanin espèrera sans doute vivre une visite moins controversée que la dernière en date, le 29 juillet dernier, où il avait été sous le feu des projecteurs pour avoir eu un vif échange avec l'avocate Camilla Quendolo. Elle avait notamment porté plainte pour cyberharcèlement et injures aggravées à la suite de la vague de messages haineux, racistes, insultants ou encore sexistes qu'elle avait subi.

Le tribunal judiciaire de Nanterre est une juridiction de première instance compétente pour le département des Hauts-de-Seine. Son président est Benjamin Deparis et son procureur de la République est Pascal Prache.