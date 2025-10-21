La Poste : qui est Marie-Ange Debon, proposée par Emmanuel Macron pour prendre la tête du groupe ?

Marie-Ange Debon sera entendue ce mardi 21 octobre par la commission des affaires économiques du Sénat dans le cadre de sa nomination à la tête du conseil d'administration de La Poste.

Elle devrait succéder à Philippe Wahl à la présidence du conseil d'administration de La Poste. Marie-Ange Debon va être entendue ce mardi 21 octobre par la commission des affaires économiques du Sénat, moins d'un mois après avoir été choisie par Emmanuel Macron pour prendre la tête de l'entreprise postale. Si son profil est validé par les parlementaires, ce sera la première femme à occuper ce poste.

Âgée de 60 ans, cette diplômée d'HEC Paris et de l'ENA, a débuté sa carrière en tant que magistrate à la Cour des comptes, avant de rejoindre le groupe France Télévisions entre 1994 et 1998.

A la tête de Keolis depuis 2020

Au cours des dernières décennies, Marie-Ange Debon a évolué au sein de nombreuses entreprises privées (Thomson, Technip Energies, Arkema). En 2018, elle devenait directrice générale adjointe du géant de l'environnement Suez avant de devenir présidente du directoire de Keolis en août 2020.

Une carrière qui a été récompensée à plusieurs reprises. En 2010, elle était promue au titre de chevalier de la Légion d'honneur, et en 2017 elle recevait le grade d'officier de l'ordre national du Mérite.

Si sa nomination venait à être confirmée après son audition, Marie-Ange Debon aura la lourde tâche de maintenir financièrement à flot le groupe qui emploie 230.000 postiers et subit depuis plusieurs années la baisse drastique des volumes du courrier.

Le dirigeant de La Poste, détenue à 66% par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) et à 34% par l'Etat, est choisi par le président de la République pour un mandat de cinq ans, proposition qui peut faire l'objet d'un veto parlementaire.