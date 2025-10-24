Budget 2026 : la filière de la vape tire à boulets rouges sur le gouvernement et lance une pétition

La filière française de la vape a créé une pétition pour se plaindre de l'article 23 du projet de loi de finances pour le budget 2026 proposé par le gouvernement.

Le gouvernement de Sébastien Lecornu a annoncé son projet de budget pour l'année 2026. Face à de nombreuses nouvelles contraintes, la filière de la vape s'inquiète grandement. Dans l'article 23 du projet de loi de finances, il est en effet précisé qu'une nouvelle mesure a pour objet, dans le cadre du plan national antitabac 2023-2027, de préciser le régime fiscal pour les produits à fumer.

Par produits à fumer, il faut entendre les substances à inhaler, qu’elles comprennent ou non du tabac ou de la nicotine, et que l’action de fumer implique ou non une combustion ou l’emploi d’un dispositif dédié comme la cigarette électronique.

La filière de la vape reproche plusieurs choses à cet article 23 : une nouvelle taxe punitive, en plus de la TVA à 20%, de 3 à 5 centimes par millilitres selon le taux de nicotine, une interdiction de vente en ligne, c’est-à-dire la fermeture de tous les sites e-commerces et un changement de statut des boutiques spécialisées, calqué sur les bureaux de tabac.

«Ce texte fait une erreur majeure»

En réponse, ils ont publié une pétition sur le site change.org pour le retrait de l'article 23 du projet de loi de finances. Une signature qui a déjà récolté plus de 140.000 signatures. «Les 4 millions de vapoteurs et vapoteuses, les 20.000 salariés du secteur de la vape indépendante et les 4000 entreprises du secteur, s'adressent aujourd'hui à vous avec la plus grande gravité. Nous demandons le retrait des produits du vapotage du champ de l'article 23 du projet de loi de finances 2026», peut-on lire en légende de cette pétition.

«Ce texte fait une erreur majeure : il décrète que la vape est un produit du tabac. Le budget 2026 va saboter l'outil de sevrage tabagique le plus efficace et le plus utilisé en France. Il va aussi anéantir un secteur économique innovant : celui de la vape indépendante de l’industrie du tabac. Des centaines d’entreprises vont fermer si rien n’est fait», ont ajouté les créateurs de la pétition, Fivape, filière française de la vape.

Sauf que, pour ces derniers, la vape n'est pas du tabac. «Taxer le vapotage est une absurdité économique. Le tabac coûte, 156 milliards d'euros par an à la collectivité et cause 75.000 morts. La vape, à l'inverse, génère des économies massives pour la Sécurité sociale», a conclu la filière française de la vape.