Crescendo : tout savoir sur cette nouvelle loterie de la FDJ qui permet de gagner jusqu’à 700.000 euros

La Française des Jeux lancera ce samedi 8 novembre son nouveau jeu d’argent, Crescendo. Un jeu de loterie qui aura lieu tous les samedis, comprenant 7 tirages avec une somme à la clé comprise entre 100.000 et 700.000 euros.

La FDJ enrichit son catalogue avec un nouveau jeu baptisé Crescendo. Cette nouvelle loterie que propose la Française des Jeux est lancée ce samedi 8 novembre 2025. Le jeu d’argent aura lieu tous les samedis et s’organise autour d’une mécanique innovante et différente des jeux à gratter existants.

Avec un format de loterie à mi-chemin entre un Loto, un Keno et un Amigo, le Crescendo, à ne pas confondre avec le jeu à gratter du même nom lancé en avril 2024, se présente sous forme de grille avec des numéros à cocher. Sept tirages seront proposés tous les samedis, entre 12h et 19h.

Comment ça marche ?

Le principe est simple : miser petit pour essayer de gagner gros. Pour une mise de seulement un euro, il est possible de remporter jusqu’à 700.000 euros de gains. Pour cela, chaque joueur valide une grille unique en cochant 10 numéros sur 25 proposés, qui lui donne accès aux sept tirages de la journée.

Chaque tirage, organisé à une heure d’intervalle, est indépendant du précédent et offre sa propre chance de gain. Si aucun joueur ne décroche le jackpot, 100 000 euros supplémentaires sont ajoutés à la cagnotte suivante.

Les cagnottes sont cumulatives, d’où son nom, Crescendo. Autrement dit, le premier tirage qui aura lieu à 13h permettra de remporter 100 000 € si les 10 bons numéros sont trouvés. Mais si ce n’est pas le cas, cette même somme est ajoutée à la cagnotte suivante de 14h, s’élevant à 200.000 euros. Si l’un des sept tirages désigne un gagnant, celui-ci empoche le montant associé, et la cagnotte repart alors à la somme minimum de 100.000 euros puis augmentera de nouveau jusqu’au dernier tirage de 19h.

A noter que le tirage de 19h est forcément remporté ou partagé. Le jackpot (allant de 100.000 à 700.000 euros) ne peut pas rester non attribué et sera donc toujours distribué à des joueurs, que ce soit en totalité à un seul gagnant ou partagé entre plusieurs.

Un taux de retour aux joueurs de 67,5 %

Au-delà de son jackpot évolutif, la loterie Crescendo bénéficie de 9 autres rangs de gains à chaque tirage permettant aux joueurs de remporter au minimum un euro, soit le remboursement de leur grille, et jusqu’à 1.000 euros. Pour prétendre à l’un de ces gains, il faut obtenir au minimum 6 chiffres gagnants. Plus le nombre de bons numéros est élevé, plus le montant de gain est élevé, laissant ainsi 4 catégories de gains possibles (6 à 9 numéros gagnants).

Mais ces rangs de gains ne dépendent pas uniquement du nombre de numéros corrects, une lettre du mot «samedi» est également tirée. Cette lettre gagnante permet de gagner d’office un euro ou bien de multiplier par deux la somme remportée en fonction de la combinaison gagnante. Par exemple, si un joueur trouve neuf bons numéros (500 euros) et la lettre gagnante, il empoche 1.000 euros.

©FDJ

Le taux de retour aux joueurs, c’est-à-dire la part des mises qui reviennent aux joueurs, sera la plus importante de la gamme FDJ, soit 67,5 %, contre 50 % pour l’EuroMillions et 55,35 % pour le Loto. Cela correspond à 1 chance sur 3,92 qu’un joueur remporte un gain quelconque à chaque grille jouée.