Energie : 36% des foyers français ont rencontré des difficultés de paiement ces douze derniers mois

Le 7e baromètre du médiateur national de l'énergie montre que la précarité énergétique progresse. 36% des foyers français disent avoir rencontré des difficultés de paiement, contre 28% en 2024.

Les Français n'ont jamais autant peiné à régler leurs factures d'énergie. Selon le baromètre annuel du médiateur national, publié ce mardi 28 octobre, 36% des foyers, soit plus du tiers, ont déclaré des difficultés à ce niveau ces douze derniers mois.

Le phénomène concernait 18% des foyers en 2020, 28% en 2024. Il a donc doublé en cinq ans et atteint aujourd'hui un niveau encore jamais connu.

Le baromètre, réalisé du 10 au 17 septembre auprès d’un échantillon représentatif de 2.000 foyers français métropolitains, souligne en outre que près des trois quarts d'entre eux font un usage restreint du chauffage pour des raisons financières.

Ce taux, enregistré à 74%, est encore proche du record de 2023, à 79%. Dans ces conditions, 35% des interrogés ont souffert du froid au moins 24h chez eux l'hiver dernier. Un chiffre en hausse puisqu'il était de 30% en 2024 et de 14% en 2020.

Cette situation de précarité énergétique a été amplifiée par une progression du montant des factures d'énergie constatée par une majorité des ménages, mais aussi par la distribution tardive du chèque énergie 2025.

En raison du retard d'adoption de la loi de finances, Bercy a annoncé mi-octobre que 3,8 millions de foyers allaient automatiquement recevoir cette aide à partir du 3 novembre, alors qu'elle est d'ordinaire allouée au printemps.

Un appel à interdire les coupures pour impayés

Ce versement décalé a été pénalisant pour 61% des foyers bénéficiaires de cette aide destinée aux plus modestes et 35% d'entre eux ont connu des difficultés de paiement pouvant aller jusqu'à une coupure ou une réduction d'énergie (10% des foyers bénéficiaires).

«A la veille de la trêve hivernale», le Médiateur national de l'énergie, Olivier Challan Belval, a rappelé la nécessité d'interdire les coupures d'électricité en cas d'impayés qui «sont d'une grande violence pour les foyers les plus vulnérables».

Il propose «de les remplacer par une limitation de la puissance de la fourniture d'électricité» et souhaite aussi instaurer un droit à une alimentation minimale en électricité.