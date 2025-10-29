Nice : une cérémonie d’hommage aux victimes de l’attentat à la Basilique Notre-Dame de l’Assomption organisée ce mercredi

La ville de Nice organise ce mercredi 29 octobre une cérémonie pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de la Basilique Notre-Dame de l'Assomption, survenu en 2020.

Cinq ans après, Nice n'a pas oublié. Ce mercredi 29 octobre, la ville rend hommage aux victimes de l'attentat survenu en 2020 dans la Basilique Notre-Dame de l'Assomption. Une cérémonie est prévue au sein même de la bâtisse.

Elle doit rendre hommage aux victimes de cet attentat terroriste : le sacristain Vincent Loquès mais aussi les fidèles Nadine Devillers et Simone Barreto Silva.

Cette commémoration intervient quelques mois après la condamnation en février de l'auteur de l'attentat, Brahim Aouissaoui, à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible.

Un nouveau procès à venir

La cour d'assises spéciale de Paris avait suivi les réquisitions du parquet antiterroriste qui avait réclamé cette sanction, la plus lourde prévue par le code pénal.

L'accusé, âgé de 26 ans, a toutefois interjeté appel, ce qui donnera lieu à un autre procès. Face aux magistrats et aux familles des victimes, il avait justifié son acte par le «droit» de «venger» les musulmans tués dans le monde par «l'Occident».

Le 29 octobre 2020, Brahim Aouissaoui a fait preuve d'une violence inouïe, en assassinant avec un couteau de cuisine la paroissienne Nadine Devillers, 60 ans, quasiment décapitée, le sacristain Vincent Loquès, 54 ans, égorgé, et la mère de famille Simone Barreto Silva, 44 ans, qui a reçu 25 coups de couteau avant de succomber.