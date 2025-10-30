Meyer Habib traité de «porc» : le député LFI David Guiraud face à la justice ce jeudi

Le député LFI David Guiraud doit comparaître ce jeudi devant la justice après avoir insulté l'ex-député LR Meyer Habib de «porc» lors d'une altercation survenue dans les couloirs de l’Assemblée nationale.

Alors que la situation s'était embrasée à l'Assemblée nationale après l'exclusion du député Sébastien Delogu (LFI) pour avoir sorti un drapeau palestinien dans l'Hémicycle afin de dénoncer «le génocide à Gaza», les députés Meyer Habib (LR) et David Guiraud (LFI) avaient eu, le 28 mai 2024, une vive altercation aux Quatre-Colonnes.

L'ancien député de la 8e circonscription des Français de l'étranger avait notamment reproché au député insoumis de la 8e circonscription du Nord de l'avoir traité de «porc» qui traîne dans «la boue du génocide». Des propos qui ont amené Meyer Habib à porter plainte contre David Guiraud, qui devra répondre de ses actes ce jeudi devant la justice.

Un drapeau brandi, une exclusion et une altercation

Les faits se sont déroulés le 28 mai 2024. Alors que le ministre du Commerce extérieur d'alors, Franck Riester, répondait à la députée LFI Alma Dufour lors des questions au gouvernement sur la situation à Gaza, le député des Bouches-du-Rhône Sébastien Delogu (LFI) s'est brusquement levé et a déployé un drapeau palestinien dans l'hémicycle.

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, avait immédiatement suspendu la séance, avant de s'entretenir dans le brouhaha au pied de la tribune avec les différents présidents de groupe. Le tumulte s'est poursuivi jusqu'à la salle des Quatre-Colonnes, où le député LFI David Guiraud et le LR Meyer Habib ont échangé des invectives.

Alors qu'il répondait aux questions des journalistes, David Guiraud a été interrompu par Meyer Habib avant de lui lancer : «Mais qu'est-ce que tu fais là toi, barre-toi d'ici», a tancé le député LFI. «A qui tu parles ? On n'a pas élevé les cochons ensemble», a rétorqué l'ancien député franco-israélien.

David Guiraud s'est alors exclamé : «Mais c'est toi le cochon, t'es dans la boue du génocide». «Vous voyez ces gens-là, ces gens n'en ont rien à faire de la misère des gens. Ce monsieur est un porc, il fait honte à la France, il fait honte au pays. On devrait tous avoir honte d'être représenté par des gens comme ça».

Une plainte contre David Guiraud

Les huissiers s’étaient ensuite interposés entre les deux hommes, qui étaient très légèrement entrés en contact physique. À la suite de cet épisode, Meyer Habib avait annoncé avoir porté plainte pour injure à caractère antisémite.

A quelques heures de sa comparution, L'élu LFI a ensuite enfoncé le clou sur son compte X : «En effet ce jeudi j’irai réitérer au tribunal mes excuses les plus sincères à tous les cochons de France et d’ailleurs, qui ont pu être heurtés par cette comparaison méchante et blessante avec Meyer Habib», a posté ce mardi David Guiraud.