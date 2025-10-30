Richard Bonnot, le dernier des Charlot, est décédé

Huit mois seulement après la disparition du co-fondateur des Charlots Jean Sarrus, le dernier membre du groupe Richard Bonnot est décédé à l'âge de 67 ans.

Membre du célèbre groupe parodique Les Charlots, Richard Bonnot, pianiste, chanteur, et compositeur, s'est éteint à l’âge de 67 ans, a annoncé son ami Gérald Dahan sur Facebook ce jeudi 30 octobre.

«C’est avec une immense tristesse que je vous annonce le décès de mon ami de 30 ans, complice de scène et pianiste Richard Bonnot. Artiste complet, auteur, compositeur, interprète et membre du groupe parodique Les Charlots», a-t-il écrit.

Il a précisé que le musicien venait de composer la musique de la comédie musicale de Fabienne Thibeault, intitulée «Princesse Loire au pays des six rivières», avant d'adresser ses condoléances à ses deux fils jumeaux Oscar et Arthur.

Richard Bonnot était le dernier membre des Charlots, groupe de musique humoristique qu'il avait rejoint en 1987, remplaçant le leader historique Gérard Rinaldi. La troupe se composait également de Gérard Filippelli, Jean-Guy Fechner, Luis Rego et Jean Sarrus, co-fondateur décédé le 19 février dernier.

«c'était vraiment un mec bien»

Grâce à son talent de compositeur, il est à l'origine de la chanson «Pour pas qu’l’amour capote» en 1987, parrainée par les préservatifs Mannix, et signé un album de reprises de chansons paillardes, «Les chansons X des Charlots».

L'artiste avait également participé au film «Le Retour des Charlots», réalisé par le Charlot historique Jean Sarrus en 1992. Fidèle au groupe, le musicien était revenu une dernière fois en 2014 lors d’une ultime tentative de réformation avec Jean Sarrus et Jean-Guy Fechner.

Très apprécié dans le milieu du spectacle, Richard Bonnot avait collaboré avec Patrick Sébastien sur l’émission «Étonnant et drôle !». «C'était un pote, c'était un copain, c'était un super musicien [...] Je voudrais dire à tout le monde de ne pas oublier ce mec-là parce que c'était vraiment un mec bien», a déclaré le chanteur sur X.

Hommage à mon ami Richard Bonnot 💔 pic.twitter.com/FuJShnWWUT — Patrick Sébastien (@PatSebastien) October 29, 2025

Son fils Arthur lui a rendu un vibrant hommage déclarant : «Papa, T’étais une bête de scène, une bête au piano, une bête vocale. Je remercie en ton nom les anonymes, les gens plus connus qui te rendent hommage, qui partagent un souvenir, une anecdote, ça nous fait du bien à mon frère et moi. Je sais que ça te fait plaisir de voir ton nom une dernière fois dans la presse !».

Ses obsèques se dérouleront dans l’intimité familiale le jeudi 6 novembre à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire).