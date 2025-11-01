«Cinq fois plus de chance d'arrêter» : la campagne du Mois sans tabac 2025 commence ce samedi

Devenu incontournable depuis 2016, le Mois sans tabac a commencé ce samedi 1er novembre. L'objectif est d'arrêter de fumer pendant un mois, et plus si affinité.

À Montpellier comme partout en France, les villages du Mois sans tabac s'installent durant un mois, celui de novembre. Ce samedi, la campagne vient tout juste de commencer et nombreuses sont les personnes à se lancer dans ce défi, qui consiste à passer 30 jours consécutifs sans fumer, soit jusqu'au dimanche 30 novembre.

Un challenge de taille, surtout lorsque sortir une cigarette de son paquet est devenue une habitude pour certains en se levant, après manger, le soir... Alors les villages sont là pour jouer les accompagnateurs et être une épaule sur laquelle on peut s'appuyer, ou même une oreille attentive pour comprendre les difficultés de chacun. Lorsqu'une personne se rend dans un village du Mois sans tabac, elle pourra s'informer via des jeux, recevoir des conseils ou même une vraie consultation.

«Cela permet vraiment d'encourager la personne et de valoriser tous les changements et tous les efforts faits par rapport à d'habitude», a résumé Marie-Laure Gonzalez, infirmière tabacologue ICM Montpellier.

Un réel accompagnement

«Se retenir de fumer durant 30 jours multiplie par 5 les chances d'arrêter à long terme». Ce constat attractif a déjà séduit plus d'1,4 million de personnes, depuis le lancement de la campagne du Mois sans tabac en 2016.

Et puisqu'«arrêter seul est difficile», l'opération s'appuie sur l'élan collectif et l'entraide. Chacun peut ainsi partager son expérience, les bienfaits de son sevrage, des messages positifs et de soutien.

Le programme d'accompagnement gratuit et personnalisé du Mois sans tabac se caractérise par un kit d'aide à l'arrêt, composé de quatre éléments : le livret «Programme 40 jours» proposant conseils et défis quotidiens, «la roue des économies» permettant de simuler les économies réalisées lors de l'arrêt du tabac, le dépliant «Outils» pour s'informer et enfin le dépliant «Professionnels de santé» détaillant l'utilité de prendre rendez-vous avec un expert.

Dans cet accompagnement, une consultation téléphonique gratuite est disponible avec un tabacologue au 39 89. Pour un maximum de conseils, l'application Tabac Info service et une bibliothèque de contenus pratiques sont mises à disposition de ceux qui en auraient besoin.

Études, travail, moral en berne... Le bon moment n'existe pas vraiment pour commencer à tenter d'arrêter de fumer. Mais il est important de rappeler que le tabagisme reste la première cause de mortalité évitable en France, avec pas moins de 75.000 décès par an. Selon Santé publique France, quatre millions de Français ont arrêté de fumer depuis 2014.