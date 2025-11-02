Five Guys : l'enseigne fait polémique en passant au Halal et en supprimant l'alcool dans six restaurants

Five Guys a pris une décision radicale qui fait déjà polémique : dans six établissements français, l’enseigne américaine ne proposera plus que de la viande certifiée Halal et des boissons non-alcoolisées.

Polémique en vue pour Five Guys. Dans six restaurants français de l'enseigne américaine, il ne sera plus proposé que de la viande non Halal et il n'y aura plus d’alcool au menu.

Pour expliquer ce choix, la marque dit avoir fait le choix de «proposer des burgers et frites au plus grand nombre» en ne servant plus que de la viande conforme à la religion musulmane. Cependant, Five Guys n’abandonne pas son bacon pur porc, mais il sera «cuit sur une plaque dédiée et manipulé avec des ustensiles différents afin d’éviter tout risque de contamination croisée», informe la direction.

appels à boycott

Cette décision a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux comme X, où des appels au boycott se multiplient. Pour l'instant, cette décision n’impacte que six restaurants de l’enseigne, à Lyon Part-Dieu (Rhône), Clichy (Hauts-de-Seine), Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Créteil (Val-de-Marne) et Marseille (Bouches-du-Rhône). Dans les autres restaurants de la chaîne, la viande n’est pas certifiée Halal et la bière reste en vente.

Five Guys n’est pas la seule enseigne de restauration rapide à inclure de la viande halal dans ses menus. Quick a généralisé cette année une option de burger à la viande halal dans ces restaurants ainsi que la nouvelle enseigne Tasty Crousty, qui propose du poulet Halal.