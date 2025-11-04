Leetchi lance une nouvelle plate-forme pour faciliter le don aux associations

Connu pour ses cagnottes d’anniversaire et d’événements en tout genre, Leetchi se diversifie et lance ce mardi 4 novembre une nouvelle plate-forme : Leetchi.org, spécialisée dans les dons solidaires pour les associations à but non lucratif.

Simplifier les dons des particuliers. Leetchi a lancé ce mardi 4 novembre sa nouvelle plate-forme Leetchi.org spécialisée dans la création de collectes solidaires au bénéfice d'associations à but non lucratif.

Avec cette nouvelle plate-forme, élaborée avec iRaiser, expert européen de la collecte de fonds pour les ONG, Leetchi entend créer «de nouvelles dynamiques de générosité».

«Notre ambition avec Leetchi.org est de rendre la solidarité plus accessible, plus vivante, et d’impliquer davantage les Français dans les causes qui leur tiennent à cœur», a ainsi expliqué Jérôme Daguet, directeur général de Leetchi.

Des dons défiscalisés

Contrairement à la plate-forme originelle, qui est spécialisée dans la création de cagnottes à l’occasion d’un événement (anniversaire, mariage, naissance…) Leetchi.org veut inciter au don au bénéfice d’associations ou d’ONG.

Pour ce faire, l’entreprise supprime donc les commissions sur Leetchi.org. Ainsi, «100% des dons sont automatiquement reversés à l’association, à l’exception des frais de traitement bancaires», a-t-elle confirmé.

En comparaison, en fonction du montant de la cagnotte sur le site classique de Leetchi, c’est une commission de 1,5 à 6% qui est appliquée par l’entreprise.

Par ailleurs, les dons effectués sur Leetchi.org pourront faire l’objet d’un reçu fiscal et donc être défiscalisés.

Dans son communiqué de lancement, Leetchi a estimé que sa nouvelle création va permettre aux associations de «diversifier leurs sources de financement», via l’arrivée de nouveaux donateurs.