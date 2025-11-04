Territoires : 55% des Français disent ressentir une disparition des accents de leur région, selon un sondage

Une enquête menée par une plate-forme d'apprentissage des langues révèle que les Français ressentent une certaine disparition de leur accent régional.

Des intonations menacées de disparition ? Selon la plate-forme Preply, qui permet d'apprendre des langues en ligne, les Français s'inquietent de la disparition de leur accent régional. En effet, la plate-forme a décidé d'interroger 1.500 habitants de toutes les régions de l'Hexagone en leur posant la question suivante : «Ressentez-vous que les accents disparaissent de votre région ?».

Les habitants de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Pays-de-la-Loire sont ceux qui ont le plus répondu par l'affirmative (62%), un sentiment légèrement moins présent pour ceux des régions Nouvelle-Aquitaine (49%) et Occitanie (48%). Dans la globalité, ce sont 55% des Français qui indiquent constater ou ressentir une disparition de l'accent dans leur région.

Les jeunes «parlent pour être compris de tous»

Ce que démontre l'enquête, c'est également que les jeunes sont moins attachés aux accents de leur région.

«La télévision, les plates-formes de streaming, les réseaux sociaux et la mobilité professionnelle ont progressivement uniformisé la prononciation», peut-on lire dans l'enquête de la plate-forme Preply. En effet, les jeunes «parlent pour être compris de tous».

Chez les 25-40 ans, l’adoption d’un «français lissé» s’expliquerait par le fait que cette tranche d'âge est très présente dans les métropoles. À l'inverse, les générations les plus anciennes veulent garder un lien fort avec leurs repères locaux.

«L’accent, pour elles, conserve une dimension affective et identitaire : il renvoie à l’enfance, à la famille, aux racines», analyse l'enquête de Preply. Finalement, plus une génération évolue dans un espace délocalisé, médiatique et mobile, plus elle a le sentiment que les accents régionaux s’effacent.