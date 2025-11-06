Villefranche-sur-Saône : Blédina va fermer ses portes, emportant avec elle 140 ans d'histoire pour ses employés

Après plus de 140 années d'activité, l'usine Blédina de Danone implantée à Villefranche-sur-Saône (Rhône) fermera ses portes d'ici à 2027, menaçant 117 postes des salariés.

Le groupe Danone a annoncé, le mardi 6 novembre, la fermeture prévue en juillet 2027 de son usine de production de céréales infantiles commercialisées sous les marques Blédina et Phosphatine à Villefranche-sur-Saône (Rhône). Alors que 117 emplois sont concernés, les habitants de la commune sont, eux, mitigés.

En effet, si certains résidents ont déploré la disparition d'une «partie de l'histoire de Villefranche» et la perte d'emplois, d'autres ont estimé que le centre-ville bénéficiera d'un «peu de répit, surtout la nuit, parce que ça travaille tout le temps et c'est extrêmement bruyant».

La marque Blédina, connue pour ses compotes, petits pots et ses Blédine aux céréales, a vu ses ventes chuter drastiquement depuis une vingtaine d'années, avec - 50 % de volumes produits depuis 2007. Et même les 134 millions d'euros investis au cours des dix dernières années n'ont pas permis de redresser la situation.

Danone sous la surveillance du gouvernement

Selon Danone, «la décroissance structurelle du marché européen, lesté par la baisse de la natalité et l'évolution des modes de consommation» et «un déficit de compétitivité sur le marché africain» seraient, entre autres, à l'origine de cette décision drastique.

D'ici à la fermeture dans dix-huit mois, la direction s'est engagée à proposer un emploi en interne à chaque salarié concerné et à mettre en place des formations pour assurer leur transition professionnelle.

«Le gouvernement sera extrêmement vigilant au respect par Danone de ses obligations envers ses salariés, et à la mise en œuvre de mesures d'accompagnement de qualité (reclassement, reconversion professionnelles), en lien avec les partenaires sociaux et les services de l'État», a notamment indiqué Le ministre délégué chargé de l'Industrie, Sébastien Martin.