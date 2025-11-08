Commémorations du 13-Novembre : Laurent Nuñez appelle à une vigilance accrue, notamment autour des salles de concert

À l'approche de la commémoration des attentats de Paris du 13 novembre 2015, le ministre de l'Intérieur a appelé les préfets et responsables de sécurité à «renforcer les mesures de vigilance». Selon ce dernier, la menace terroriste «demeure à un niveau élevé sur notre territoire».

Un triste anniversaire sous haute sécurité. Ce jeudi, cela fera 10 ans que le 13 novembre 2015, une vague coordonnée d'attentats menés par des commandos du groupe État islamique ont meurtri la France. Sur des terrasses de café, à Saint-Denis, au Stade de France et à la salle de spectacle du Bataclan, 130 personnes ont perdu la vie et des centaines d'autres ont été blessées et traumatisées par les terroristes armés.

Ce jeudi, des commémorations se tiendront à travers tout le pays, ces dernières donneront par conséquent lieu à des regroupements de masse, dont le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez souhaite assurer le bon déroulement, a rapporté l'AFP.

Une menace terroriste qui demeure

En raison de «la menace terroriste» qui «demeure à un niveau élevé sur notre territoire» et «dans un contexte de tensions intérieures et internationales», le ministre a demandé dans un télégramme, envoyé vendredi, une vigilance accrue, particulièrement autour des «salles de concert» et des «manifestations festives d'ampleur».

Dans le cadre de ces mesures, valables du 10 au 16 novembre, ces lieux devront faire l'objet d'un «dispositif adapté et d'une attention particulière des forces de sécurité intérieure et des militaires» de l'opération Sentinelle, a ajouté l'ancien haut fonctionnaire.