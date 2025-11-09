Accidents domestiques : ces 11 gestes à respecter pour éviter les risques d’électrocution à la maison

Souvent sous-estimés, les risques électriques devraient pourtant être une préoccupation majeure. Chaque année, 30 à 40 personnes meurent d'électrocution en France, et 3.000 sont victimes d'une électrisation grave. Sans compter les dommages matériels.

Deux adolescents morts d'électrocution en seulement quelques jours. De quoi rappeler le risque domestique important lié à l'électricité, que beaucoup de Français sous-estiment.

Un adolescent de 16 ans est décédé électrocuté à Marseille mercredi 5 novembre après avoir utilisé son téléphone portable en charge alors qu’il sortait de son bain.

À quelques jours d'intervalle, une lycéenne de 17 ans est décédée à Paris, électrocutée alors qu'elle utilisait son téléphone, en charge, dans son bain. Un geste à proscrire qui comporte des risques inconsidérés d'électrisation, voire d'électrocution.

Plusieurs autres gestes sont à adopter, d'autres à éviter, selon Assurance Prévention, afin de limiter les risques d'accidents électriques, qui au-delà du risque d'électrisation ou d'électrocution, sont responsables de deux tiers des incendies.

Éviter la surcharge

Il ne faut pas surcharger les prises électriques pour éviter la surchauffe et les courts-circuits, qui peuvent causer des accidents.

Privilégier les multiprises à interrupteur

De préférence, il faut opter pour des multiprises munies d’interrupteurs. Et ceux-ci sont à éteindre lorsque la multiprise n'est pas utilisée.

N'utiliser qu'une seule multiprise

Si vous manquez de branchement, il n'est pas question de brancher une multiprise sur une autre multiprise. Le risque de surcharge électrique causant un incendie est bien trop élevé dans cette situation.

Ne pas dépasser le maximum de watts que la prise peut gérer.

Avant tout branchement et cas de doute, renseignez-vous sur le nombre de watts qu'une prise électrique peut supporter, et agissez en conséquence.

Éviter les multiprises pour les appareils permanents

Même si c'est parfois pratique, il faut éviter au maximum de brancher les équipements permanents (réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle...) sur des multiprises. Privilégiez les prises simples pour ces appareils.

Utiliser des cache-prises et vérifier leur bonne fixation murale

Notamment en présence d'enfants ou d'animaux, les cache-prises peuvent être des alliés de taille. En leur absence, il est impératif de vérifier la fixation murale d'une prise, et de faire réparer toute prise défectueuse.

Ne pas laisser des appareils électriques branchés à portée d’enfants

Évitez au maximum de laisser des appareils branchés, notamment en votre absence, à proximité d'enfants, qui ignorent tout des risques que cela peut engendrer.

Ne pas manipuler des appareils électriques branchés avec les mains mouillées

Une règle élémentaire, mais qui est parfois oubliée dans le feu de l'action ou en minimisant les risques. Pourtant, l'eau et l'électricité composent un cocktail dévastateur et ne doivent jamais être mis en relation.

Utiliser des appareils estampillées NF

La marque NF est une marque collective de certification attestant de la conformité du produit ou service à des caractéristiques de sécurité et de qualité.

Ne pas laisser pendre de fils électriques

Un fil qui pend est potentiellement un fil qui peut comporter un risque si on le touche ou si quelque chose entre en contact avec. C'est donc à proscrire.

Veiller à la conformité et au bon état des équipements électriques

Il est impératif de vous assurer que vos équipements et installations électriques respectent les normes en vigueur. Pour vous en assurer, vous pouvez vous rapprocher d'un électricien, ils sont les plus qualifiés pour vous renseigner.

Malgré toutes ces mesures, une électrisation peut survenir. Si elle conduit à la mort, on parle alors d'électrocution. Si un accident survient, il y a plusieurs réflexes à avoir :

Couper le courant et débrancher la prise

C'est le premier réflexe à voir, tout accident doit être suivi d'une coupure du courant, pour éviter tut accident supplémentaire.

Alerter les secours

Même si vous ne ressentez aucun symptôme immédiat, tout accident électrique nécessite un avis médical, car plusieurs dommages invisibles et indolores peuvent avoir été causés.

Éloigner la victime de la source électrique

Il faut immédiatement séparer la victime de la source électrique avec un objet sec et non conducteur (balai en bois) en gardant les pieds au sec.

Coucher la personne sur le côté si elle perd connaissance

En cas de perte de connaissance et si la victime respire, couchez-la sur le côté et repliez la jambe du dessus pour la stabiliser. Ouvrez-lui la bouche pour qu’elle ne s’étouffe pas en cas de vomissements, et appelez les secours.

Entamer une réanimation si possible

Si la victime ne respire plus, appelez le 15, le 18 ou le 112. Entamez immédiatement une réanimation cardiopulmonaire (compressions thoraciques et bouche-à-bouche en alternant 30 secondes de compressions et 2 insufflations) si vous y avez été initié.

Déshabiller la victime en cas de brûlure

Si la victime est consciente et présente des brûlures, enlevez ses vêtements s’ils ne collent pas à la peau et refroidissez rapidement la zone brûlée avec de l’eau entre 15 et 25 °C, en la faisant ruisseler. Si les vêtements sont collés à la peau, faites ruisseler par-dessus et appelez les secours.