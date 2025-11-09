Concert d'un orchestre israélien perturbé à la Philharmonie de Paris : une rixe éclate devant le commissariat du 19e arrondissement, 4 individus en garde à vue

Une rixe a éclaté entre plusieurs manifestants pro-israéliens et pro-palestiniens devant le commissariat dans lequel se trouvaient les suspects des incidents au concert à la Philharmonie de Paris, depuis mis en examen. Quatre personnes ont été placées en garde à vue.

De nouveaux heurts en lien avec le concert perturbé de l'orchestre israélien à la Philharmonie de Paris. D'après les informations d'une source policière à CNEWS, une rixe a éclaté devant les locaux d'un commissariat du 19e arrondissement de la capitale, où se trouvaient les suspects des incidents survenus lors de l'événement culturel, entre des militants pro-palestiniens et pro-israéliens.

Les faits se sont déroulés ce samedi 8 novembre, en fin d'après-midi, avant que les 4 suspects soient mis en examen dimanche par un juge d'instruction, a indiqué le parquet de Paris à l'AFP : rassemblés en soutien aux trois hommes et à la femme mis en cause, les militants pro-palestiniens ont été rejoints par un groupe pro-israélien et une rixe a éclaté entre eux.

Des policiers sont intervenus dans la foulée pour les séparer et trois d'entre eux ont été blessés, respectivement à la tête, à la cheville et au doigt, selon une source policière à CNEWS.

outrage, propos antisémites...

Au total, ce sont trois militants pro-israéliens et un pro-palestinien qui ont été interpellés après cette rixe, selon la source policière.

Les trois premiers ont été interpellés «pour outrage, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique» et placés en garde à vue. De son côté, le militant pro-palestinien a été interpellé après avoir tenu des propos antisémites.

Pour rappel, plusieurs individus dotés d'un billet ont tenté d'interrompre une représentation donnée par l'Israel Philharmonic Orchestra, le jeudi 6 novembre, à l'aide de fumigènes.

Un geste grandement condamné par les autorités : la ministre de la Culture Rachida Dati avait déclaré que «la violence n'a pas sa place dans une salle de concert», tandis que le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait indiqué qu'«il n'y a aucune cause qui justifie qu'on mette en danger la vie des spectateurs».