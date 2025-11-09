Grève massive dans les cantines parisiennes : ce que l'on sait du mouvement qui pourrait durer jusqu'au 21 novembre

Un appel à la grève a été lancé par les personnels d'animation et d'accueil à Paris du lundi 10 au vendredi 21 novembre 2025. Plus d'une centaine d'écoles sont concernées.

Une mobilisation massive attendue. À partir de demain, lundi 10 novembre, près de 200 écoles de la ville de Paris seront touchées par des grèves, avec des fermetures de cantines à prévoir. Un appel à la grève a été lancé par les personnels d'animation et d'accueil à Paris jusqu'au vendredi 21 novembre 2025. Alors que les négociations sur les conditions de travail seraient au point mort, le mouvement devrait être largement suivi dans la capitale parisienne, explique le SUPAP-FSU, qui annonce une mobilisation massive.

«Dans de nombreuses écoles parisiennes le service d’interclasse risque d’être très impacté pendant ces deux semaines», prévient le syndicat dans un communiqué.

Pour expliquer cette grève, le syndicat met en cause la municipalité. «Les mesures mises en œuvre par la Ville de Paris depuis 2023 pour améliorer les services périscolaires et extrascolaires sont très insuffisantes au regard des besoins», explique le SUPAP-FSU. Une absence d’accueil périscolaire est également attendue.

sous-effectifs récurrents, formation insuffisante...

«Les conditions de travail des personnels d’animation et d’accueil de vos enfants dans les écoles parisiennes ne cessent de se dégrader : sous-effectifs récurrents, précarité toujours massive, difficultés toujours plus importantes pour accueillir les enfants à besoins particuliers, souffrance et épuisement des équipes, augmentation de la charge de travail des encadrant.es, formation insuffisante», poursuit le syndicat.

Face à cette situation, les organisations syndicales ont donc décidé d'agir avec cet appel à la grève. Pour en sortir, elles demandent «des recrutements massifs supplémentaires de titulaires, la contractualisation des personnels vacataires, des éducateur.trices spécialisé.es pour accompagner les équipes sur l’inclusion des enfants à besoins spécifiques, l’accès des personnels aux formations diplômantes de l’animation, du personnel dédié et formé pour l’hygiène corporelle de vos enfants en maternelle, l’augmentation des rémunérations et des perspectives d’évolution de carrière pour les collègues pour redonner de l’attractivité à nos métiers»

Après une audience avec la Direction des affaires scolaires et la Direction des ressources humaines le 5 novembre où aucune annonce concrète n’a été faite, les syndicats ont donc maintenu leur appel à la grève.