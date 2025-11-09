Lyon : immeuble incendié, forces de l'ordre prises à partie... Le tournage illégal d'un clip de rap dégénère (vidéo)

Cinq appartements d'un immeuble de la commune de Rillieux-la-Pape (Rhône), ont été sinistrés, samedi 8 novembre, après un incendie déclenché par un tir de mortier, en marge du tournage illégal d'un clip de rap.

Des violences d'une rare intensité. Cinq appartements d'un immeuble au nord-est de Lyon, dans la commune de Rillieux-la-Pape, ont été sinistrés, ce samedi 8 novembre, dans un incendie déclenché par un tir de mortier en marge du tournage illégal d'un clip et d'affrontements avec la police, selon les pompiers et la préfecture du Rhône.

🚨🇫🇷 ALERTE | Suite au tournage d’un clip de rap, des tirs de mortiers ont atterri dans un appartement qui s’est embrasé à Rillieux-la-Pape, près de Lyon. L’incendie s’est déclaré aujourd’hui.#Lyon#RillieuxlaPape#Mortierpic.twitter.com/ctSoc9FaZ1 — Le Fil Express (@LeFilExpress) November 8, 2025

Plus de 70 pompiers ont dû intervenir sur les lieux du sinistre, mais heureusement, il n'y a pas eu de victimes.

Cet incident a eu lieu dans des circonstances inédites : plusieurs personnes vêtues de combinaisons blanches et noires tournaient illégalement un clip de rap dans la rue, samedi après-midi, avec des mortiers d'artifice, a rapporté la préfecture.

Un équipage de police pris pour cible

Selon les premiers éléments, les participants au clip ont pris pour cible un équipage de police stationné à proximité, et l'un des mortiers tirés a atterri sur le balcon d'un immeuble à proximité, déclenchant un incendie.

Cet après-midi des individus vêtus de combinaisons blanches et noires ont fait usage de mortiers au cours d’un tournage d’un clip de rap illégal sur la voie publique à Rillieux-la-Pape. Ils ont ensuite visé des policiers nationaux qui étaient présents en stationnement.



Ces tirs… pic.twitter.com/s3J21GhVCS — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 8, 2025

Les pompiers en intervention ont également été la cible de projectiles, «tout comme les forces de l'ordre qui mettaient en place un périmètre de sécurité», a indiqué la préfecture sur le réseau social X.

«J'aimerais tordre le cou aux rumeurs immondes qui sont propagées par certains. Ce n'est pas la police qui est à l'origine de ce qu'il s'est passé, ce sont des voyous», a déclaré Alexandre Vincendet, le maire de la commune de Rillieux-la-Pape.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon. La présence policière a été renforcée pour la nuit, en complément de CRS déjà présents «depuis le début de la semaine» dans la ville.