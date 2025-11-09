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Lyon : immeuble incendié, forces de l'ordre prises à partie... Le tournage illégal d'un clip de rap dégénère (vidéo)

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Cinq appartements d'un immeuble de la commune de Rillieux-la-Pape (Rhône), ont été sinistrés, samedi 8 novembre, après un incendie déclenché par un tir de mortier, en marge du tournage illégal d'un clip de rap.

Des violences d'une rare intensité. Cinq appartements d'un immeuble au nord-est de Lyon, dans la commune de Rillieux-la-Pape, ont été sinistrés, ce samedi 8 novembre, dans un incendie déclenché par un tir de mortier en marge du tournage illégal d'un clip et d'affrontements avec la police, selon les pompiers et la préfecture du Rhône

Plus de 70 pompiers ont dû intervenir sur les lieux du sinistre, mais heureusement, il n'y a pas eu de victimes. 

Cet incident a eu lieu dans des circonstances inédites : plusieurs personnes vêtues de combinaisons blanches et noires tournaient illégalement un clip de rap dans la rue, samedi après-midi, avec des mortiers d'artifice, a rapporté la préfecture.

Un équipage de police pris pour cible

Selon les premiers éléments, les participants au clip ont pris pour cible un équipage de police stationné à proximité, et l'un des mortiers tirés a atterri sur le balcon d'un immeuble à proximité, déclenchant un incendie

Les pompiers en intervention ont également été la cible de projectiles, «tout comme les forces de l'ordre qui mettaient en place un périmètre de sécurité», a indiqué la préfecture sur le réseau social X.  

«J'aimerais tordre le cou aux rumeurs immondes qui sont propagées par certains. Ce n'est pas la police qui est à l'origine de ce qu'il s'est passé, ce sont des voyous», a déclaré Alexandre Vincendet, le maire de la commune de Rillieux-la-Pape.

Sur le même sujet «Prends tes flingues, on va les défoncer» : des pompiers violemment agressés près de Lyon Lire

Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon. La présence policière a été renforcée pour la nuit, en complément de CRS déjà présents «depuis le début de la semaine» dans la ville.

LyonImmeubleclipRap

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