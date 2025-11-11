11-Novembre : quelles sont les stations de métro fermées à Paris ?

En raison des célébrations du 11-Novembre ce mardi, des perturbations sont prévues sur les métros à Paris. Les Champs-Élysées sont principalement impactés.

Pour le 107e anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale, le réseau de transports de la RATP va être perturbé. La Préfecture de police de Paris a installé un périmètre de sécurité dans les 7e et 8e arrondissements de la capitale.

La cérémonie ayant lieu comme chaque année sous l'Arc de Triomphe, les Champs Élysées seront fermés à la circulation et aux transports en commun. Cela concerne six stations : Charles de Gaulle – Étoile (lignes 1, 2 et 6, ainsi que le RER A), Champs-Élysées – Clemenceau (lignes 1 et 13), Franklin D. Roosevelt (ligne 1 et 9), George V (ligne 1), Kléber (ligne 6) et Boissière (ligne 6).

Les métros ne marqueront pas l’arrêt et les correspondances sont impossibles. Les stations rouvriront progressivement au cours de l’après-midi.

A noter d’autres perturbations sur le réseau, sans lien avec la cérémonie. Sur la ligne 9, le trafic est interrompu entre Michel-Ange-Molitor et Franklin D. Roosevelt. Sur la ligne 12, aucun train entre Montparnasse Bienvenuë et Mairie d’Issy toute la semaine. Des bus de remplacements sont prévus.