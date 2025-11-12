L'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a réagi très sobrement mercredi à l'annonce de la grâce de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, exprimant son "immense soulagement" et sa "très grande joie".

Après un an de détention arbitraire, Boualem Sansal va enfin retrouver les siens et retrouver la France à laquelle il avait tant manqué.



C’est un immense soulagement et une très grande joie. — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 12, 2025

Le président du parti Les Républicains avait pourtant déploré récemment que sa "ligne ferme" à l'égard de l'Algérie n'ait "jamais été assumée, ni au Quai d'Orsay ni à l'Elysée", considérant que "la diplomatie des bons sentiments est un fiasco".