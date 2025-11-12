L'écrivain franco-algérien est arrivé en Allemagne
L’Ambassadeur de France en Allemagne, M. François Delattre, accueillera Boualem Sansal à son atterrissage à Berlin ce soir.
L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, gracié mercredi par le président algérien après un an d'emprisonnement dans ce pays, est "en route pour recevoir des soins médicaux en Allemagne", a annoncé le président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui a demandé et obtenu sa libération.
Communiqué du @CSoutienBS@Benedetti65@noellelenoir@XMDriencourt@jmblanquer@davidlisnard@KamelBencheikh8@StephaneRozes@LanouvelleRP@ShannonSeban@GoetzingerG@RachelBinhaspic.twitter.com/wrABKK2mCc
— Comité de soutien international à Boualem Sansal (@CSoutienBS) November 12, 2025
"La nouvelle de sa libération (...) met fin à l'arbitraire de son incarcération et fait naître l'espoir qu'il pourra recouvrer la santé", affirme ce comité, qui appelle également à libérer un autre "otage", le journaliste sportif français Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie depuis mai 2024.
L'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a réagi très sobrement mercredi à l'annonce de la grâce de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, exprimant son "immense soulagement" et sa "très grande joie".
Après un an de détention arbitraire, Boualem Sansal va enfin retrouver les siens et retrouver la France à laquelle il avait tant manqué.
C’est un immense soulagement et une très grande joie.
— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 12, 2025
Le président du parti Les Républicains avait pourtant déploré récemment que sa "ligne ferme" à l'égard de l'Algérie n'ait "jamais été assumée, ni au Quai d'Orsay ni à l'Elysée", considérant que "la diplomatie des bons sentiments est un fiasco".
L'écrivain franco-algérien Kamel Daoud, prix Goncourt 2024, a formé le vœu mercredi sur X que la grâce présidentielle accordée à son confrère Boualem Sansal permette à son tour à "l'Algérie de se libérer".
Après Sansal, puisse l’Algérie se libérer et réaliser les rêves de ses héros, de ses enfants. Nos ancêtres ne sont pas morts pour que nous les pleurions sans fin, mais pour nous voir vivre, rire. La pire des prisons, c’est celle que l’on s’impose à soi-même. pic.twitter.com/CxuJTFjs5H
— kamel DAOUD (@daoud_kamel) November 12, 2025
Emmanuel Macron remercie le président algérien et se dit «disponible» pour poursuivre le dialogue.
«L’Allemagne aura réussi ce que les dirigeants français n’ont jamais obtenu», Eric Zemmour salue la libération de Boualem Sansal !
Boualem Sansal est enfin libre !
L’Allemagne aura réussi ce que les dirigeants français n’ont jamais obtenu.
Chacune de ces humiliations diplomatiques nous rappelle que c’est toujours la faiblesse qui nous expose et la force qui nous protège.
— Eric Zemmour (@ZemmourEric) November 12, 2025
François Zimeray, avocat et ancien député européen, s'est réjoui de la libération de l'écrivain Boualem Sansal.
Ya Rayah, le retour du voyageur! pic.twitter.com/ZzZSV1CLrq
— francois zimeray (@francoiszimeray) November 12, 2025
Jean-Philippe Tanguy, député RN, réagit à la grâce de Boualem Sansal : «C’est un moment d’émotion».
Jean-Philippe Tanguy, député RN, réagit à la grâce de Boualem Sansal : «C’est un moment d’émotion» pic.twitter.com/CbbkSXyKNO
— CNEWS (@CNEWS) November 12, 2025
Quel soulagement ! Boualem Sansal est libre après près d’un an de détention.
Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour cette libération, avec calme et détermination.
Une pensée pour Christophe Gleizes, toujours injustement détenu en Algérie pour avoir fait son travail…
— Marine Tondelier (@marinetondelier) November 12, 2025
Enfin grâcié !
Au bout d’un combat de près d’un an pour la liberté et contre l’arbitraire, le régime d’Alger accepte enfin de libérer notre compatriote Boualem Sansal.
À travers lui, ce sont la liberté d’expression, le refus de l’obscurantisme et de l’autoritarisme qui étaient…
— Gabriel Attal (@GabrielAttal) November 12, 2025
Les avocats français de Boualem Sansal se sont dits mercredi "heureux que l'humanité ait prévalu sur toute autre considération" après l'annonce par l'Algérie de la grâce de l'écrivain franco-algérien, dans un communiqué à l'AFP.
"Nous accueillons avec une profonde satisfaction la nouvelle de (sa) libération, après l'épreuve d'une trop longue détention. Nous avons toujours été convaincus que le sort de Boualem Sansal devait être dissocié des aléas diplomatiques", ont indiqué Me Pierre Cornut-Gentille et François Zimeray, qui "(saluent) le rôle de l'Allemagne dans ce dénouement".
C’est avec un profond soulagement que nous apprenons la libération de Boualem Sansal en détention depuis près d’un an dans les geôles algériennes. Saluons les efforts de tous ceux qui ont œuvré à ce dénouement. Cette libération est une victoire pour la dignité et la liberté…
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 12, 2025
«Après une année d’emprisonnement arbitraire, notre compatriote Boualem Sansal est enfin libre. La liberté de penser, d’écrire, de douter et de critiquer triomphe aujourd’hui», a publié, sur X, Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale.
Après une année d’emprisonnement arbitraire, notre compatriote Boualem Sansal est enfin libre.
La liberté de penser, d’écrire, de douter et de critiquer triomphe aujourd’hui.
Je salue le travail patient de celles et ceux qui ont rendu possible cette issue tant attendue, et je… pic.twitter.com/xwusUcokOF
— Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) November 12, 2025
L'une des filles de Boualem Sansal, Sabeha, a exprimé mercredi son soulagement après l'annonce de la grâce de son père emprisonné en Algérie, affirmant à l'AFP y avoir "toujours cru" même si elle était "pessimiste".
«Boualem Sansal gracié. Un grand bonheur pour tous les amoureux de la liberté. En espérant qu'il pourra vite retrouver les siens et continuer à faire vivre la langue française», a réagi Nicolas Dupont-Aignan, président du parti Debout la France.
Boualem Sansal gracié. Un grand bonheur pour tous les amoureux de la liberté. En espérant qu'il pourra vite retrouver les siens et continuer à faire vivre la langue française.https://t.co/2wXx0t0DuV
— N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) November 12, 2025
«La libération de l’écrivain Boualem Sansal, qui n’aurait jamais dû être emprisonné, est un véritable soulagement pour la Nation et pour ses proches», a affirmé Jordan Bardella, président du Rassemblement national, sur X.
La libération de l'écrivain Boualem Sansal, qui n’aurait jamais dû être emprisonné, est un véritable soulagement pour la Nation et pour ses proches.
Pour rappel, le journaliste français Christophe Gleizes est toujours arbitrairement détenu par le régime algérien, et Alger devra…
— Jordan Bardella (@J_Bardella) November 12, 2025
«C’est une très bonne nouvelle. On était nombreux à le défendre. Il n’y a pas de raisons de porter atteinte à la liberté d’expression, il n’avait pas à être pris en otage de la dégradation des relations entre la France et l’Algérie», a déclaré Jérôme Guedj, député PS de l’Essonne.
Jérôme Guedj sur la grâce de Boualem Sansal :« C’est une très bonne nouvelle» pic.twitter.com/daUz35WN8V
— CNEWS (@CNEWS) November 12, 2025
Sébastien Lecornu a exprimé mercredi le "soulagement" du gouvernement français après l'annonce par l'Algérie de la grâce de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal.
«Boualem Sansal retrouve sa liberté, et avec elle, l’espérance de tous ceux qui croient au pouvoir des convictions. Merci à ceux qui n’ont jamais renoncé et qui ont porté ce combat pour sa libération», a réagi Laurent Wauquiez, député de Haute-Loire, sur X.
Boualem Sansal retrouve sa liberté, et avec elle, l’espérance de tous ceux qui croient au pouvoir des convictions. Merci à ceux qui n’ont jamais renoncé et qui ont porté ce combat pour sa libération. https://t.co/PUcI1rZxE8
— Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) November 12, 2025
L'Algérie a accepté de gracier et transférer l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an, dans ce pays pour qu'il puisse y être soigné, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne mercredi.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune «a répondu favorablement» à une demande de son homologue Frank-Walter Steinmeier, «concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal», selon le communiqué officiel. «Le président a réagi à cette demande, qui a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires», selon le communiqué.