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En directBoualem Sansal : l'écrivain franco-algérien est arrivé en Allemagne

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
L'Algérie a accepté une demande de l'Allemagne de gracier et transférer l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an, dans ce pays pour qu'il puisse y être soigné, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne mercredi.

Alerte
L'écrivain est arrivé à Berlin

L'écrivain franco-algérien est arrivé en Allemagne

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L'ambassadeur de France va accueillir Boualem Sansal

L’Ambassadeur de France en Allemagne, M. François Delattre, accueillera Boualem Sansal à son atterrissage à Berlin ce soir.

Alerte
L'écrivain est en route pour l'Allemagne

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, gracié mercredi par le président algérien après un an d'emprisonnement dans ce pays, est "en route pour recevoir des soins médicaux en Allemagne", a annoncé le président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui a demandé et obtenu sa libération.

Déclaration
La grâce de Boualem Sansal met fin à «l'arbitraire de son incarcération», salue son comité de soutien

"La nouvelle de sa libération (...) met fin à l'arbitraire de son incarcération et fait naître l'espoir qu'il pourra recouvrer la santé", affirme ce comité, qui appelle également à libérer un autre "otage", le journaliste sportif français Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie depuis mai 2024.

Sur les réseaux
Retailleau dit sa «très grande joie»

L'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a réagi très sobrement mercredi à l'annonce de la grâce de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, exprimant son "immense soulagement" et sa "très grande joie".

Le président du parti Les Républicains avait pourtant déploré récemment que sa "ligne ferme" à l'égard de l'Algérie n'ait "jamais été assumée, ni au Quai d'Orsay ni à l'Elysée", considérant que "la diplomatie des bons sentiments est un fiasco".

Sur les réseaux
«Après Sansal, puisse l'Algérie se libérer», déclare Kamel Daoud

L'écrivain franco-algérien Kamel Daoud, prix Goncourt 2024, a formé le vœu mercredi sur X que la grâce présidentielle accordée à son confrère Boualem Sansal permette à son tour à "l'Algérie de se libérer".

Alerte
Emmanuel Macron remercie le président algérien

Emmanuel Macron remercie le président algérien et se dit «disponible» pour poursuivre le dialogue. 

Déclaration
Eric Zemmour salue la grâce de l'écrivain

«L’Allemagne aura réussi ce que les dirigeants français n’ont jamais obtenu», Eric Zemmour salue la libération de Boualem Sansal ! 

Sur les réseaux
L'ancien député européen François Zimeray confie sa joie

François Zimeray, avocat et ancien député européen, s'est réjoui de la libération de l'écrivain Boualem Sansal. 

Sur les réseaux
Jean-Philippe Tanguy : «C’est un moment d’émotion»

Jean-Philippe Tanguy, député RN, réagit à la grâce de Boualem Sansal : «C’est un moment d’émotion».

Déclaration
Marine Tondelier, secrétaire national des Écologistes : «Quel soulagement !»
Déclaration
Gabriel Attal : «Enfin gracié !»
Déclaration
Les avocats français de Boualem Sansal «heureux que l'humanité ait prévalu»

Les avocats français de Boualem Sansal se sont dits mercredi "heureux que l'humanité ait prévalu sur toute autre considération" après l'annonce par l'Algérie de la grâce de l'écrivain franco-algérien, dans un communiqué à l'AFP. 

"Nous accueillons avec une profonde satisfaction la nouvelle de (sa) libération, après l'épreuve d'une trop longue détention. Nous avons toujours été convaincus que le sort de Boualem Sansal devait être dissocié des aléas diplomatiques", ont indiqué Me Pierre Cornut-Gentille et François Zimeray, qui "(saluent) le rôle de l'Allemagne dans ce dénouement".

Déclaration
Marine Le Pen : «Cette libération est une victoire pour la dignité et la liberté d’expression d’un écrivain de courage et de vérité»
Déclaration
Yaël Braun-Pivet : «La liberté de penser, d’écrire, de douter et de critiquer triomphe aujourd’hui»

«Après une année d’emprisonnement arbitraire, notre compatriote Boualem Sansal est enfin libre. La liberté de penser, d’écrire, de douter et de critiquer triomphe aujourd’hui», a publié, sur X, Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale.

Déclaration
Sabeha, fille de Boualem Sansal : «J'étais pessimiste mais j'y ai toujours cru»

L'une des filles de Boualem Sansal, Sabeha, a exprimé mercredi son soulagement après l'annonce de la grâce de son père emprisonné en Algérie, affirmant à l'AFP y avoir "toujours cru" même si elle était "pessimiste".

Déclaration
Nicolas Dupont-Aignan : «Un grand bonheur pour tous les amoureux de la liberté»

«Boualem Sansal gracié. Un grand bonheur pour tous les amoureux de la liberté. En espérant qu'il pourra vite retrouver les siens et continuer à faire vivre la langue française», a réagi Nicolas Dupont-Aignan, président du parti Debout la France.

Déclaration
Jordan Bardella : «Un véritable soulagement pour la Nation et pour ses proches»

«La libération de l’écrivain Boualem Sansal, qui n’aurait jamais dû être emprisonné, est un véritable soulagement pour la Nation et pour ses proches», a affirmé Jordan Bardella, président du Rassemblement national, sur X.

Sur les réseaux
Jérôme Guedj : «C’est une très bonne nouvelle»

«C’est une très bonne nouvelle. On était nombreux à le défendre. Il n’y a pas de raisons de porter atteinte à la liberté d’expression, il n’avait pas à être pris en otage de la dégradation des relations entre la France et l’Algérie», a déclaré Jérôme Guedj, député PS de l’Essonne.

Déclaration
Sébastien Lecornu exprime «le soulagement» du gouvernement

Sébastien Lecornu a exprimé mercredi le "soulagement" du gouvernement français après l'annonce par l'Algérie de la grâce de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

Déclaration
Laurent Wauquiez : «Boualem Sansal retrouve sa liberté»

«Boualem Sansal retrouve sa liberté, et avec elle, l’espérance de tous ceux qui croient au pouvoir des convictions. Merci à ceux qui n’ont jamais renoncé et qui ont porté ce combat pour sa libération», a réagi Laurent Wauquiez, député de Haute-Loire, sur X.

Alerte
L'Algérie accepte de gracier l'écrivain franco-algérien

L'Algérie a accepté de gracier et transférer l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an, dans ce pays pour qu'il puisse y être soigné, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne mercredi. 

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune «a répondu favorablement» à une demande de son homologue Frank-Walter Steinmeier, «concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal», selon le communiqué officiel. «Le président a réagi à cette demande, qui a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires», selon le communiqué.

Boualem SansalAlgérieAllemagnegrâcePrison

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