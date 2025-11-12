«Ce sont les mêmes qui défendent le voilage des fillettes et qui vont s'émouvoir de la présence des crèches dans les mairies», déplore Marion Maréchal

Invitée sur CNEWS, ce mercredi 12 novembre, Marion Maréchal, eurodéputée et présidente d'Identité Libres, appelle à un sursaut civilisationnel. «Ce sont les mêmes qui défendent le voilage des fillettes et qui dans quelques semaines vont s'émouvoir de la présence des crèches dans les mairies», assure-t-elle, s'agissant de l'hypocrisie d'une partie de la gauche à propos de la laïcité.