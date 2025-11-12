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«Ce sont les mêmes qui défendent le voilage des fillettes et qui vont s'émouvoir de la présence des crèches dans les mairies», déplore Marion Maréchal

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Invitée sur CNEWS, ce mercredi 12 novembre, Marion Maréchal, eurodéputée et présidente d'Identité Libres, appelle à un sursaut civilisationnel. «Ce sont les mêmes qui défendent le voilage des fillettes et qui dans quelques semaines vont s'émouvoir de la présence des crèches dans les mairies», assure-t-elle, s'agissant de l'hypocrisie d'une partie de la gauche à propos de la laïcité.

Marion MaréchalPolitiqueFrancecrèche

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