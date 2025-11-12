Le ministre de la Justice Gérald Darmanin «sidéré» d'apprendre que Salah Abdeslam disposait d'un ordinateur en prison

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est dit «sidéré» d'apprendre que Salah Abdeslam avait accès à un ordinateur portable en cellule, même si celui-ci n'était pas connecté au monde extérieur, d'après ses informations, ce mardi 11 novembre.

Le Garde des Sceaux fait part de son désarroi. Sur TF1, ce mardi, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a expliqué que l'administration pénitentiaire avait autorisé l'utilisation d'un ordinateur portable «non connecté» au monde extérieur à Salah Abdeslam, en prison. Il y a mis fin immédiatement.

«Sidéré, comme les Français», d'apprendre que Salah Abdeslam avait accès à un ordinateur portable et plusieurs clés USB en prison, Gérald Darmanin a présenté un plan de sécurité rigoureux visant à renforcer l'application stricte de certaines règles limitant l'usage de divers appareils numériques en cellule.

«Des possibilités d'avoir des téléphones portables voire des ordinateurs portables»

«C'est en décembre dernier que j'ai su qu'il y avait, pour des personnes terroristes ou pour les auteurs de criminalité organisée, des possibilités d'avoir des téléphones portables voire des ordinateurs portables», a repris le Garde des Sceaux. Face à cette réalité, il s'est empressé de demander « des fouilles systématiques», dans un premier temps.

Déplorant «une forme de laxisme dans nos prisons» avant sa prise de pouvoir au ministère de la Justice, le 23 décembre 2024, Gérald Darmanin explique qu'on «pouvait se passer un téléphone portable caché» en prison avant la mise en place d'hygiaphones en prison, qui ont «mis fin» à cette pratique, selon lui. Ces plaques transparentes permettraient selon lui d'éviter la remise d'objets extérieurs aux personnes incarcérées.

Le Garde des Sceaux a également confirmé que «des fouilles» ont été menées pour «trouver les clés USB» dont disposait Salah Abdeslam, affirmant que «depuis janvier, le parquet antiterroriste est saisi». Maëva B, l'ancienne compagne du détenu, a été mise en examen dans cette affaire pour «remise illicite d'objets à un détenu» et placée sous contrôle judiciaire. En garde à vue, elle a avoué avoir transmis une clé USB chargée de propagande jihadiste à Salah Abdeslam au cours d’un parloir.

Plus largement, à l'image de cette affaire, le ministre de la Justice a annoncé vouloir déployer un plan «zéro portable» dans toutes les maisons d'arrêt et centres pénitentiaires, se félicitant d'avoir «déjà saisi 80.000 téléphones mobiles» l'année dernière, dans différentes prisons de France. D'après les syndicats des personnels de surveillance, il y aurait près de 160.000 mobiles en circulation dans les prisons.