Michel Onfray : «Il n'est pas normal de demander à des gens qui travaillent de travailler plus, lorsque 6 millions de personnes n'exercent pas»

«Il y a à peu près plus de 6 millions de gens qui ne travaillent pas en France et il n'est pas normal de demander à des gens qui travaillent de travailler plus. Que ce soit remis à plat pour que ça soit repensé, je ne suis pas contre», a estimé Michel Onfray après la suspension de la réforme des retraites votée par l'Assemblée nationale.