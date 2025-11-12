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Michel Onfray : «Il n'est pas normal de demander à des gens qui travaillent de travailler plus, lorsque 6 millions de personnes n'exercent pas»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Il y a à peu près plus de 6 millions de gens qui ne travaillent pas en France et il n'est pas normal de demander à des gens qui travaillent de travailler plus. Que ce soit remis à plat pour que ça soit repensé, je ne suis pas contre», a estimé Michel Onfray après la suspension de la réforme des retraites votée par l'Assemblée nationale. 

Travailréforme des retraitesMichel Onfray

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