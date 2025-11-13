L'officier de police Abdoulaye Kanté, intervenu il y a 10 ans au Stade de France lors des attaques jihadistes du 13-Novembre, a livré son témoignage sur cette nuit d'horreur, qui a marqué la France entière, et durant laquelle 132 personnes ont été tuées et des centaines d'autres ont été blessées.
13-Novembre : «Le jihadiste s'est désintégré avec sa ceinture explosive et beaucoup de gens étaient blessés par les éclats des boulons», se souvient Abdoulaye Kanté, policier intervenu au Stade de France
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le