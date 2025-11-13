«Il s'est barré, ils ne sont pas surveillés» : le fils d'Angèle, agressée à 90 ans, remet en cause l'efficacité des centres éducatifs fermés pour mineurs

En 2022, Angèle, une femme de 89 ans, avait été rouée de coups et dépouillée de son sac à La Bocca, à Cannes (Alpes-Maritimes). L’un des trois agresseurs vient de nouveau d’être arrêté par la police municipale. Le fils d’Angèle dénonce aujourd’hui le laxisme judiciaire français.

Cette agression, d’une extrême violence, avait profondément marqué la ville. Alors qu’elle rentrait chez elle après avoir fait quelques courses, la nonagénaire avait reçu un violent coup de poing à la tête qui l’avait projetée au sol à Cannes. Un autre adolescent lui avait arraché son porte-monnaie, alors qu’un troisième filmait la scène. L’un des mineurs a de nouveau été interpellé, cette fois en possession d’un couteau.

Son fils, René, ne cache pas son incompréhension face à la remise en liberté de l’agresseur : «Je suis désolé de dire ça, mais il faudrait que ça leur arrive à eux pour que ça bouge un peu plus. Ma mère est quand même handicapée à cause de cette histoire.»

Condamné à un an de sursis probatoire dans un centre éducatif spécialisé, le jeune homme s’en était échappé peu après. «Ils sont mineurs, ils en profitent. Il (l'agresseur) s'est barré. Ces centres, j’ai bien vu qu’ils ne sont pas surveillés», déplore René.

Un «Cursus hélas classique», dénonce le maire de cannes

Un sentiment partagé par de nombreux habitants du quartier, qui affirment ne plus se sentir en sécurité. «La justice française n’est pas à la hauteur», estime une riveraine, tandis qu’un autre dit avoir « peur pour les enfants, pour les petits-enfants ».

Pour Laurent Martin de Frémont, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police 06, les réponses pénales à l’encontre des mineurs sont insuffisantes : «On peut agresser une vieille dame et se retrouver quelques mois plus tard avec un couteau en toute impunité. Il va peut-être falloir se pencher sérieusement sur la question d’envoyer certains mineurs en prison.»

Le maire de Cannes, David Lisnard (LR), a également réagi sur X (ex-Twitter) en dénonçant le profil du jeune récidiviste : «Cursus hélas classique, annoncé, et permis par la culture laxiste française. Un de ces nombreux voyous minables qui s’en prennent toujours aux plus faibles et pourrissent notre pays, partout, tout le temps.»

L’agresseur présumé de l’octogénaire a de nouveau été placé en garde à vue après son interpellation mardi.