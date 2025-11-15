Paris : la boutique Chanel de l'avenue Montaigne visée par des braqueurs toujours recherchés

Plusieurs individus ont tenté de forcer la prestigieuse boutique Chanel de l’avenue Montaigne ce samedi matin dans le 8e arrondissement de Paris. Munis d'armes longues, les malfaiteurs auraient pris la fuite, a confirmé une source policière à CNEWS.

Ils sont repartis bredouille. Un peu avant 12h ce samedi 15 novembre, un magasin Chanel situé sur la prestigieuse avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement de Paris, a été visé par une tentative de vol à main armée.

Ils étaient quatre à tenter de dérober la boutique de luxe. Munis d'armes longues, ils n'ont pas réussi à forcer l'entrée. Aucun vol n'a été constaté, mais selon une source policière à CNEWS, un agent de sécurité a été légèrement blessé.

Après avoir essayé d'entrer dans la boutique, en vain, les quatre malfrats ont pris la fuite à bord d'un scooter T-Max, certains possédaient des casques et brassards de police.

La boutique Chanel déjà ciblée

Située à proximité des Champs-Élysées à Paris, cette même boutique Chanel a été braquée début juin, après avoir été attaquée à la voiture-bélier. Les faits s'étaient déroulés plus tôt, «vers 5h15». «Les individus ont utilisé un premier véhicule pour pénétrer dans l'établissement en brisant la vitrine avant de prendre la fuite à bord d'un second véhicule en emportant des marchandises du commerce», avait indiqué une source policière à CNEWS.

Le parquet de Paris avait précisé auprès de CNEWS que la Brigade de répression du banditisme (BRB) avait été saisie d'une enquête de flagrance ouverte des chefs de vol en bande organisée, destruction-dégradation par moyen dangereux en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et refus d’obtempérer aggravé.