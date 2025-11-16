Voici les dix raisons principales qui empêchent les européens de voyager selon une étude

Un sondage réalisé par la Commission européenne du tourisme a mis en avant les principales craintes des Européens à l'idée de voyager dans un pays du continent.

Voyager est le plaisir de millions de personnes à travers l'Europe. Et si nous connaissons déjà les destinations préférées des Européens, l'Union européenne a décidé de se pencher sur les raisons qui font que les gens ne partent pas ou moins en vacances. 6.001 personnes, âgées de 18 ans et plus, ayant effectué, au moins, deux voyages de plus d'une nuit entre 2021 et 2024, ont été interrogées.

Sans surprise, la raison principale pour laquelle les gens font moins de voyages, c'est l'argent, selon ce sondage réalisé par la Commission européenne du tourisme. Pour 19% des personnes interrogées, l'augmentation du coût global d'un potentiel voyage en raison de l'inflation est une grosse problématique et pour 15%, c'est la situation économique et financière personnelle qui est un frein. 34% des Européens renoncerait donc à un départ en vacances, en Europe, faute de moyens.

La situation entre l'Ukraine et la Russie, une source d'inquiétude

Bien évidement, le conflit entre l'Ukraine et la Russie est assez haut dans le classement (13%) tout comme les impacts potentiels sur la sécurité des voyages en raison des tensions au Moyen-Orient (9%). L'état du monde est en effet quelque chose de très préoccupant pour les Européens puisque 10% des interrogés renoncent à voyager en raison de phénomènes météorologiques extrêmes, à cause du réchauffement climatique, et 5% sont concernés par l'empreinte environnementale que pourrait laisser un potentiel voyage.

La surfréquentation des lieux que l’on aimerait visiter (9%) est une raison fréquemment citée. Le fait que certains pays commencent à protester face à la surfréquentation de leur pays (5%) est également un frein majeur à l'envie de voyage pour les Européens, tout comme le risque d'une potentielle désorganisation des transports en raison de grèves ou d'un manque de personnel (9%). Enfin, les Européens ont une certaine méfiance face aux politiques de réservation et d'annulation des différentes compagnies de transports (6%).