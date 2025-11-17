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L'édito de Laurence Ferrari : «Ce n'est pas encore la mexicanisation du pays mais le narcotrafic fait peser une vraie menace sur nos vies»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Ce n'est pas encore la mexicanisation du pays mais le narcotrafic fait peser une vraie menace sur nos vies et celles de nos enfants», a lancé Laurence Ferrari dans son édito de l'émission Punchline, ce lundi sur CNEWS. La journaliste est revenue sur l'assassinat jeudi en pleine rue du jeune frère d'Amine Kessaci, militant marseillais engagé contre le narcotrafic.

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