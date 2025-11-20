Grand froid : voici les 27 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé 27 départements en vigilance jaune grand froid ce vendredi 21 novembre. Une vigilance qui devrait être effective sur l’ensemble de la journée.

Les températures continuent de baisser dans une grande partie du pays. De ce fait, Météo-France a placé 27 départements en vigilance jaune grand froid ce vendredi 21 novembre.

Ainsi, l’Ain, l’Allier, les Hautes-Alpes, les Ardennes, l’Aube, l’Aveyron, le Cantal, la Côte-d’Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges, l’Yonne et le Territoire de Belfort sont concernés par cette vigilance. Celle-ci devrait être effective sur l’ensemble de la journée.

La température ne devrait pas dépasser les 2 °C en journée dans ces territoires. Des épisodes de pluie et de neige devraient également être au rendez-vous.

La vigilance «grand froid» consiste à mettre en garde la population contre les dangers de ce froid intense qui touche le pays. «Le grand froid diminue, souvent insidieusement, les capacités de résistance de l'organisme. Comme la canicule, le grand froid peut tuer indirectement en aggravant des pathologies déjà présentes», explique le service météorologique. Parmi les conséquences les plus graves du «grand froid» figure l’hypothermie. Car quand la température corporelle descend en dessous des 35 °C, les fonctions vitales peuvent être danger.

Les premiers symptômes associés à l’hypothermie sont une prononciation saccadée, une difficulté à marcher, une sorte de confusion mentale, une perte de coordination des membres, un engourdissement progressif et une perte de connaissance pouvant aller jusqu’au coma.