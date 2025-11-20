Neige-verglas : 7.500 agents mobilisés pour un week-end qui s'annonce «compliqué», selon le ministre des Transports

Ce jeudi 20 novembre, Philippe Tabarot, le ministre des Transports, a alerté sur les chutes de neige qui pourraient tomber ce week-end sur les routes nationales. En prévention, un dispositif de «gestion des routes» sera mis en place, encadré par 7.500 agents.

Le froid régnera sur l'Hexagone ce week-end. Depuis le début de la semaine, la France est touchée par des températures particulièrement fraiches. Ce jeudi, 53 départements ont d'ailleurs été placés en vigilance jaune neige-verglas par Météo-France.

Ces conditions météorologiques devraient se poursuivre ce week-end. Philippe Tabarot, ministre des Transports, s'est exprimé en ce sens ce jeudi, sur BFMTV, évoquant des «événements climatiques qui devraient s'annoncer plus difficiles».

Pour faire face, le ministre a annoncé la mise en place d'un dispositif de «gestion des routes» ce week-end. Ce dernier sera encadré par 7.500 agents. Il a également évoqué la nécessité de «penser à la fluidité du trafic». «Il faut anticiper, il faut prévenir, il faut informer», a-t-il ajouté, rappelant la présence, à l'heure actuelle, d'équipes spécialisées «sur le terrain dans une trentaine de départements».

Des équipes mobilisées 7 jours sur 7

Philippe Tabarot a également insisté sur la préparation de ce type d'évènement climatique. «Il faut l'anticiper à travers des équipes qui sont mobilisées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24», précise-t-il. Cela dans le but de «permettre une fluidité» de la circulation.

Interrogé sur les événements similaires survenus ces dernières années, qui avaient obligé certains conducteurs à dormir dans leur voiture, le ministre s'est montré rassurant : «On ne veut pas arriver à ces situations».