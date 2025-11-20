Plus de trois femmes victimes chaque jour de féminicide ou tentative de féminicide conjugal en France, selon un rapport

Chaque jour, plus de trois femmes sont victimes de féminicide ou tentative de féminicide conjugal en France, un chiffre en hausse sur un an, selon les données de la mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof) publiées ce jeudi et portant sur 2024.

C’est un chiffre qui fait froid dans le dos : plus de trois femmes sont victimes de féminicide ou tentative de meurtre conjugal, chaque jour en France, selon les dernières données de de l'Observatoire national des violences faites aux femmes, un organe dépendant de la Miprof. Une statistique alarmante et en hausse sur un an, qui ne reflète pourtant pas le phénomène des féminicides dans son intégralité.

«Toutes les sept heures, il y a une femme que son conjoint ou ex-conjoint tue, tente de tuer, conduit à se suicider ou à tenter de se suicider», précise la lettre de l'Observatoire national des violences faites aux femmes.

1.283 femmes victimes directes ou indirectes

Dans le détail, 107 femmes ont été victimes de féminicides conjugaux l'an dernier, 270 de tentatives de féminicides conjugaux et 906 femmes victimes de harcèlement de leur conjoint ou ex-conjoint ayant conduit au suicide ou à sa tentative, selon ce rapport publié à quelques jours du 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes.

Au total, 1.283 femmes ont ainsi été victimes de féminicides directs ou indirects, ou tentatives de féminicides conjugaux contre 1.196 en 2023. «Soit, chaque jour, 3,5 femmes victimes», précise l’Observatoire. Ces données ne concernent «que le couple et ne reflètent pas le phénomène des féminicides dans son intégralité (hors du couple, décès suite aux violences au sein du couple)», insiste l'Observatoire.

Les femmes victimes de violences sexuelles toutes les deux minutes

Concernant les autres violences commises contre les femmes, la lettre rappelle qu'une femme est victime toutes les deux minutes de viol, tentative de viol ou d'agression sexuelle, selon les dernières données disponibles de l'enquête «Vécu et ressenti en matière de sécurité» du ministère de l'Intérieur qui portent sur 2023. Et toutes les 23 secondes, une femme subit du harcèlement sexuel, de l’exhibition sexuelle ou l’envoi non sollicité de contenus à caractère sexuel.

Ces données «posent, comme tous les ans, un constat sans appel», souligne Roxana Maracineanu, sécrétaire générale de la Miprof dans le rapport. En 2024, les filles et les femmes sont restées «les cibles principales - pour ne pas dire quasi-exclusives - des violences sexistes et sexuelles et ceci, à tout âge et dans toutes les sphères de leur vie personnelle et sociale», rappelle l'ancienne ministre.

Pour rompre «ce cycle infernal», il faut que la formation des professionnels en première ligne soit «sans cesse renforcée et répétée», ajoute-t-elle, et «le repérage et le signalement des violences doivent devenir un réflexe».