Neige-Verglas : voici les 64 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé 64 départements en vigilance jaune neige-verglas pour la journée de vendredi 21 novembre. Les températures fraiches combinées aux intempéries permettront l'arrivée des premières chutes de neige en plaine.

Attention aux glissades. Sur une grande partie du territoire français, les premiers flocons de neige ont fait leur apparition jeudi 20 novembre, et continueront ce vendredi 21. Météo-France a ainsi placé 64 départements en vigilance jaune neige-verglas pour la journée de vendredi.

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Sont concernés : l'Ain, l’Aisne, l’Allier, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, l’Ariège, l’Aube, l’Aude, l’Aveyron, le Calvados, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, le Doubs, la Drôme, l’Eure, l’Eure-et-Loir et la Haute-Garonne.

Mais également, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, le Lot, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Bas-Rhin.

Enfin, sont aussi assujettis à cette vigilance le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, le Tarn, le Var, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne et le Val-D'Oise.

un grand froid qui s'installe

Toujours d'après les prévisionistes, la partie est de l'Hexagone devrait être soumise à une grande vague de froid. À noter que 27 départements sont concernés par une vigilance jaune grand froid sur le territoire.

Météo-France préconise la prudence ainsi que la prévoyance en cette semaine de grand froid.