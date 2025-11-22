Violences faites aux femmes : le collectif #Noustoutes appelle à défiler en France ce samedi pour ne «jamais oublier»

Ce samedi 22 novembre, le collectif féministe NousToutes organise sa grande manifestation parisienne annuelle. D'autres mobilisations auront lieu dans plusieurs grandes villes de France, dont Nice et Lille. Leur objectif ? Lutter contre «les féminicides, les violences patriarcales, sociales et d’État», entre autres.

Il s'agit du rendez-vous annuel des militant(e)s féministes. Ce samedi, plusieurs manifestations sont prévues en amont de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre.

«Nous serons dans la rue contre les féminicides, les violences patriarcales, sociales et d’État, la destruction des services publics qui impacte plus fortement les femmes et les personnes minorisées, les guerres, les génocides et la montée des fascismes partout dans le monde», explique le collectif NousToutes, à l'origine de la mobilisation.

La mobilisation organisée à Paris partira à 14 h de la place de la République. Des rassemblements sont aussi prévus dans des dizaines d’autres villes, à Lyon, La Rochelle et Bordeaux notamment.

À Nice, une marche contre les violences faites aux femmes partira également à 14 h depuis la place de la Libération. À Lille, la manifestation aura lieu à la même heure, au départ de la Grand Place.

L’association NousToutes a d'ailleurs créé une carte recensant les différentes villes dans lesquelles auront lieu les manifestations.

Le collectif NousToutes appelle à se rassembler autour de plusieurs valeurs qu'il souhaite véhiculer, tels que «la culture du consentement», le «respect de notre liberté de disposer de nos corps et de nos droits sexuels et reproductifs» ou encore «le soutien aux associations qui accompagnent au quotidien les victimes de violences et les personnes les plus vulnérables».

Le collectif Grève féministe, proche des organisations syndicales, appelle également à manifester le 25 novembre, jour de grève qui permet de mettre l’accent sur les violences sexistes et sexuelles subies dans le monde du travail. De nombreuses organisations politiques, syndicales et associatives sont signataires des appels de NousToutes et de la Grève féministe, y compris des deux à la fois.