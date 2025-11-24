«Depuis cet été, nous avons arrêtés quatre réseaux de délinquants» : face à la multiplication des vols de cuivre, la SNCF surveille ses lignes à l'aide de drones

Face au vol de métaux qui ne cesse de croître, la SNCF a décidé d'employer les grands moyens : elle se dote désormais de drones afin de surveiller ses 28.000 kilomètres de voies ferrées la nuit.

Aux grands maux les grands remèdes. Face à la recrudescence des vols de métaux sur ses infrastructures, la SNCF a décidé d'utiliser des drones pour surveiller ses voies ferrées la nuit. Dotés de deux caméras, dont une infrarouge, ces appareils volants ont été conçus par la start-up toulousaine Delair, qui en fournit également à l'armée ukrainienne.

Et selon Olivier Bancel, directeur général Clients exploitation chez SNCF Réseau, ce dispositif fonctionne. «Depuis l'été, nous avons arrêté quatre réseaux de voleurs de câbles de cuivre grâce à des opérations de surveillance. Et ces opérations permettent aussi beaucoup de dissuasion», précise-t-il à CNEWS.

Le cuivre, un métal très prisé

En effet, les voleurs attendent souvent la nuit pour couper et tirer des kilomètres de fils de cuivre, la revente de ce métal étant très lucrative : il avoisine les 10.000 euros la tonne.

«Les vols de métaux suivent l'augmentation du cours du cuivre. Donc quand le cours du cuivre augmente, les vols de métaux augmentent, ou les tentatives de vols de métaux augmentent», explique Christophe Bouteille, directeur adjoint de la Sûreté pour le Groupe SNCF, au micro de CNEWS.

La SNCF investit près de 100 millions d'euros par an pour la surveillance de son réseau national, car les conséquences en cas de problème peuvent être nombreuses : retard de train et travaux coûteux entre autres.

En 2024, près de 2.100 vols de cuivre ont été recensés sur la quasi-totalité du territoire. D'autres compagnies, telles que le réseau de transport d'électricité RTE et Orange, sont aussi touchées par cette menace.