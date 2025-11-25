Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé 2 départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du mardi 25 novembre.

Une journée pluvieuse en perspective. Deux départements sont visés par une vigilance jaune «pluie-inondation» de Météo-France pour la journée du mardi 25 novembre.

Sont concernés : le Pas-de-Calais et les Pyrénées-Atlantiques.

© Météo-France

Des averses fréquentes

«De la Bretagne au nord de l'Aquitaine le matin et jusqu'en Normandie l'après-midi, le ciel est changeant, partagé entre éclaircies et passages nuageux porteurs de rares averses. Partout ailleurs, les nuages s'imposent et s'accompagnent de pluies ou averses», annonce Météo-France.

«Ces précipitations s'atténuent l'après-midi sur le nord-est mais restent fréquentes de la Franche-Comté au Limousin, ainsi que du sud de l'Aquitaine aux Pyrénées.

La vigilance sera particulièrement effective entre minuit et 18h.