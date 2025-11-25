Vente de produits illégaux : eBay visé à son tour par une enquête

La plate-forme de ventes en ligne eBay est à son tour visée par une enquête de la justice française, a indiqué le parquet de Paris, ce mardi. Le géant américain a été signalé par l'exécutif pour la vente de produits illégaux.

Après Shein, Temu, AliExpress et Wish, un cinquième site est dans le viseur de la justice française. Le parquet de Paris a indiqué, ce mardi, que la plate-forme eBay est visée par une enquête à la suite d'un signalement par le gouvernement de la vente de produits illégaux.

Mi-novembre, après l’éclosion du scandale autour des poupées pédocriminelles vendues par Shein, le ministre du Commerce, Serge Papin, avait annoncé de nouveaux signalements de sites de vente en ligne à la justice, dont cinq (AliExpress, Joom, eBay, Temu, Wish) pour la vente de produits illégaux.

VENTES D'ARMES DE CATÉGORIE A

Concernant eBay, le ministre avait déclaré qu'il avait été détecté, comme sur Wish, Temu et AliExpress, des ventes «d'armes de catégorie A, comme des poings américains et des machettes».

Interrogé mi-novembre par l'AFP, eBay avait assuré continuer «à œuvrer sans relâche pour empêcher la vente d'objets interdits sur sa plate-forme» et «coopérer» avec «les autorités de régulation françaises sur ce sujet».

Pour l'heure, Serge Papin doit réunir ce mercredi 27 novembre à Bercy, les ministres du commerce des Etats membres de l’Union européenne pour examiner l’impact de ces plates-formes sur le commerce.