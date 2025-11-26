Le Kremlin évoque un «processus sérieux» en cours pour mettre fin à la guerre en Ukraine

Le Kremlin a qualifié mercredi de "processus sérieux" les efforts diplomatiques en cours autour du plan américain pour mettre fin à la guerre en Ukraine, avant une visite prévue la semaine prochaine à Moscou de l'émissaire américain.

"Le processus est en cours. Il s'agit d'un processus sérieux", a commenté à un journaliste le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. "À l'heure actuelle, il n'y a probablement rien de plus important que cela", a-t-il ajouté.