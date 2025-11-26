Le Kremlin a qualifié mercredi de "processus sérieux" les efforts diplomatiques en cours autour du plan américain pour mettre fin à la guerre en Ukraine, avant une visite prévue la semaine prochaine à Moscou de l'émissaire américain.
"Le processus est en cours. Il s'agit d'un processus sérieux", a commenté à un journaliste le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. "À l'heure actuelle, il n'y a probablement rien de plus important que cela", a-t-il ajouté.
Le Kremlin a jugé mercredi «inutiles» les efforts des Européens pour jouer un rôle dans le règlement du conflit en Ukraine, au moment où l'activité diplomatique s'accélère autour d'un plan américain visant à mettre fin à près de quatre ans de guerre.
«Les Européens cherchent à se mêler de toutes ces affaires, de manière tout à fait inutile, il me semble», a déclaré à la télévision publique russe le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.
Le Kremlin a fait état mercredi de «certains points positifs» dans le plan américain visant à régler le conflit en Ukraine, tout en assurant n'en avoir encore discuté «en détail avec personne».
«Certains points, on peut dire qu'ils sont positifs, mais beaucoup d'autres nécessitent une discussion spéciale entre experts», a déclaré à la télévision publique russe le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.
L'Europe soutiendra l'Ukraine sans relâche jusqu'à ce qu'elle obtienne une paix «juste et durable», a affirmé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, devant les députés européens à Strasbourg.
«L'Europe doit maintenir la pression sur la Russie, jusqu'à ce qu'il y ait une paix juste et durable. Et je veux être très claire: l'Europe se tiendra aux côtés de l'Ukraine et la soutiendra à chaque étape».
Le Kremlin a confirmé mercredi la visite à Moscou la semaine prochaine de l'émissaire spécial américain Steve Witkoff afin d'y discuter avec Vladimir Poutine du plan pour trouver une issue à la guerre en Ukraine.
«Un accord préliminaire a été atteint sur sa visite à Moscou la semaine prochaine», a déclaré le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, à la télévision publique russe. Il a précisé qu'un certain «nombre d'autres représentants de l'administration» américaine liés au dossier ukrainien accompagneraient M. Witkoff dans ce déplacement que Donald Trump a annoncé mardi.
Les services de secours ukrainiens ont annoncé que la ville de Zaporijjia (sud) avait subi une attaque russe «massive» dans la nuit de mardi à mercredi. Le bilan de ces frappes, qui ont touché une trentaine d'immeubles, a été porté à 18 blessés, a indiqué Ivan Fedorov, chef de l'administration militaire de la région.