Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Meurtre du chrétien irakien Ashur Sarnaya à Lyon : «Le suspect est décrit comme quelqu'un de radical malgré sa forte consommation de hashish», explique cet expert en terrorisme

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Le suspect est décrit comme quelqu'un de radical malgré sa forte consommation de haschich», a expliqué Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignements, ce mercredi sur CNEWS, en revenant sur le meurtre du chrétien irakien Ashur Sarnaya à Lyon, mortellement frappé au cou avec une arme blanche le 10 septembre dernier.

MeurtreradicalisationChrétiensIslamismeTerrorisme

À suivre aussi

Meurtre d'Henry Nowak par un Sikh : Washington dénonce la gestion du Royaume-Uni
Loire : une nonagénaire tuée au couteau à son domicile, une enquête ouverte pour meurtre
Une ex-boulangère jugée aux assises pour avoir tué et démembré son compagnon près de Perpignan

Ailleurs sur le web

Dernières actualités