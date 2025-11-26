«Le suspect est décrit comme quelqu'un de radical malgré sa forte consommation de haschich», a expliqué Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignements, ce mercredi sur CNEWS, en revenant sur le meurtre du chrétien irakien Ashur Sarnaya à Lyon, mortellement frappé au cou avec une arme blanche le 10 septembre dernier.
Meurtre du chrétien irakien Ashur Sarnaya à Lyon : «Le suspect est décrit comme quelqu'un de radical malgré sa forte consommation de hashish», explique cet expert en terrorisme
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le