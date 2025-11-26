Meurtre du chrétien irakien Ashur Sarnaya à Lyon : «Le suspect est décrit comme quelqu'un de radical malgré sa forte consommation de hashish», explique cet expert en terrorisme

«Le suspect est décrit comme quelqu'un de radical malgré sa forte consommation de haschich», a expliqué Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignements, ce mercredi sur CNEWS, en revenant sur le meurtre du chrétien irakien Ashur Sarnaya à Lyon, mortellement frappé au cou avec une arme blanche le 10 septembre dernier.