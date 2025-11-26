Shein : le tribunal judiciaire renvoie l'audience portant sur la suspension de la plate-forme chinoise au 5 décembre

Le tribunal judiciaire de Paris a renvoyé ce mercredi l'audience portant sur la suspension de la plate-forme chinoise du commerce Shein au 5 décembre prochain. L'entité est accusée d'avoir mis en vente des produits interdits.

Les explications attendront quelques jours. L'audience de Shein devant le tribunal judiciaire de Paris, initialement prévu aujourd'hui, a été renvoyée au 5 décembre prochain, sur demande de l'Etat.

Le géant chinois du commerce en ligne risque une suspension de son site en France pour une durée de trois mois. Dans le même temps, l'UE a également demandé des comptes à l'entreprise chinoise pour avoir commercialisé des poupées sexuelles pédopornographiques et des armes.

L'Arcom chargée de vérifier l'application des mesures ?

En effet, après la découverte de la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine et d'armes de catégorie A sur le site de Shein, l’État avait assigné l'entreprise pour demander la suspension de son site en France et assortir sa réouverture à «un certain nombre de conditions», a expliqué le ministère de l'Economie.

En cas de suspension, le gouvernement a demandé à ce que l'Arcom, régulateur du numérique, soit l'autorité chargée de vérifier les mesures prises par Shein afin d'éviter «la répétition» des manquements.

Le 5 novembre dernier, Shein ouvrait une enseigne physique au BHV Marais de Paris © REUTERS

Au-delà de la suspension, la vente de contenu pédopornographique peut être punie de sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende. L'absence de filtrage pour les mineurs, comme la vente d'armes, est elle passible de trois ans de prison et 75.000 euros d'amende.

Par ailleurs, plus de 80 députés, menés par Sandrine Le Feur (EPR), ont réclamé l’interdiction de Shein en France pour protéger, disent-ils, travailleurs, santé publique et environnement. Après l’installation de Shein au BHV début novembre, ils ont dénoncé une «dédiabolisation» de la marque.

Pour eux, une seule solution s’impose : interdire Shein en France en raison de «concurrence déloyale» et de produits jugés toxiques.

Les députés rappellent que la commission du Développement durable a convoqué les dirigeants de Shein pour s’expliquer, après une première tentative d’esquive. La convocation, initialement prévue ce 26 novembre, a été reportée au 2 décembre, en raison de l'audience judiciaire ce jour.