Sondage : six Français sur dix estiment que le service public de radio et télévision n'est pas impartial

Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce mercredi 26 novembre, six Français sur dix estiment que le service public de radio et télévision n'est pas impartial.

La neutralité du service public à l'épreuve de l'opinion française. A la question : «le service public de télévision et de radio est-il impartial ?», un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce mercredi 26 novembre, révèle que 60% des Français ont répondu négativement. Ce sondage est dévoilé à l'occasion de la nouvelle émission de CNEWS La France en Face, ce jeudi soir à 21h, avec pour invité Gabriel Attal.

Dans le détail, les femmes (61%) estiment que le service public n'est pas neutre, soit 3 points de plus que leurs homologues masculins (58%). Ce sont les Français les plus âgés (65 ans et plus) et les 50 ans et plus qui partagent le plus ce constat, avec respectivement une part de 66% et 63%. A l'inverse, les 18 à 24 ans sont davantage partagés sur la question puisqu'ils sont 52% à trouver que le service public remplit son rôle de média impartial.

Une certaine différence se révèle également au niveau des catégories socioprofessionnelles : un Français sur deux en CSP+ estime que l'audiovisuel public est neutre, contre 59% des CSP- et 69% des inactifs qui le jugent partisan.

Un fossé entre la gauche et la droite

Les opinions divergent grandement lorsque l'on regarde de plus près les affinités politiques des sondés. Les plus craintifs à l'égard de Radio France ou encore France Télévisions sont les Français proches de la droite (77%) et notamment du parti Les Républicains (77%). Une tendance qui se confirme chez les sympathisants du parti Reconquête (70%) ou encore dans une moindre mesure du côté du Rassemblement national (67%).

Le reste de l'échiquier politique est unanime et prend le contrepied des sympathisants de droite. Pour la majorité présidentielle, 58% des sondés sont en accord avec l'audiovisuel public et son impartialité. Des chiffres qui prennent de l'ampleur à gauche (65%) où le Parti socialiste (64%), et les Écologistes jugent que le service public est neutre.

Les travaux d’une commission d’enquête sur «la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public» ont débuté mardi 25 novembre. Voulu par le président de l’Union des droites pour la République (UDR), Eric Ciotti, ce travail parlementaire compte auditionner lors des six prochains mois, une cinquantaine de personnalités du monde des médias.

François Hollande, mais aussi des producteurs influents, à l’image du trio à la tête de Mediawan, Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, des éditorialistes et des journalistes, Léa Salamé, Élise Lucet, Patrick Cohen, Thomas Legrand ou encore la ministre de la Culture, Rachida Dati, seront tous entendus par la commission.

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👥 Présenté par @LaurenceFerrari & @SoMabrouk

Invité : 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥 𝐀𝐓𝐓𝐀𝐋 (@GabrielAttal), président du groupe Ensemble pour la… pic.twitter.com/hlfohXLhLP — CNEWS (@CNEWS) November 25, 2025

* Sondage réalisé entre les 24 et 25 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.