«Derrière chaque uniforme se trouve une famille» : Orphéopolis au chevet des orphelins de policiers

Chaque année, des policiers décèdent pendant leur service ou en dehors, laissant parfois derrière eux des enfants. Pour faire face à ce drame, Orphéopolis se mobilise pour soutenir et accompagner ces orphelins depuis plus d'une centaine d'années.

Une belle preuve de solidarité. Fondée en 1921 par des policiers, l'association Orphéopolis a pour vocation d'offrir un cadre stable et un accompagnement durable aux enfants de policiers décédés jusqu'à leur insertion dans la société. Il est d'ailleurs placé sous le haut patronage du président de la République depuis 1947.

Au mois de novembre, marqué par les commémorations des attentats du 13-Novembre, la structure a notamment lancé la 1ère édition du Mois des orphelins de policiers, une campagne nationale visant à rappeler au grand public que «derrière chaque uniforme se trouve une famille, des enfants, une histoire».

«Lorsque le drame survient, ces veuves, veufs et ces orphelins, durement éprouvés, peuvent compter sur nous. Nous les aidons à se relever, se reconstruire et se projeter à nouveau», explique le président de la structure, Hervé Poyet.

80 nouvelles familles et 124 orphelins accueillis en 2024

L'année dernière, l’orphelinat de la Police, reconnu d’utilité publique depuis plus de 100 ans, a accueilli 80 nouvelles familles et leurs 124 orphelins au sein de sa grande communauté qui compte près de 3.000 bénéficiaires.

Cette «maison du courage et de la résilience», comme la décrit la haut-commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, mobilise 600 policiers bénévoles au quotidien. Ces derniers offrent d'abord un soutien psychologique à travers des entretiens avec des psychologues partenaires, un accompagnement du traumatisme et du deuil, ainsi qu'une prise en charge adaptée.

Les bénéficiaires reçoivent également un accompagnement social grâce aux 11 référents, chargés de l'écoute, de l'accompagnement du deuil, des démarches administratives, et de la guidance éducative. Plus de 1.000 visites ont d'ailleurs été réalisées par ces derniers sur tout le territoire en 2024.

Franck DUNOUAU / DR

Grâce à la générosité de ses bienfaiteurs, l’association dispose d’un budget de 12,3 millions d’euros consacré intégralement à son action sociale. Une enveloppe qui peut apparaître conséquente mais qui ne tient que grâce aux dons. «La France a encore du cœur, parce qu'aujourd'hui, nous vivons de la générosité publique. C'est 95 % de nos ressources, et nos fidèles donateurs, plus de 140.000 aujourd'hui, sont fidèles depuis, pour certains, plusieurs dizaines d'années», a confié le président dans L'Heure des pros lundi 24 novembre.

Ce soutien financier permet notamment à Orphéopolis de répondre aux besoins essentiels, accompagner dans les périodes délicates (déménagement, difficultés financières), offrir des bourses scolaires et universitaires, mettre à disposition 46 logements pour les étudiants, proposer du matériel scolaire, participer à certains frais de santé, etc.

«Nos villages sont de véritables "cocons"»

En outre, l'association possède trois villages d’accueil à Agde (Hérault), Bourges (Cher) et Saint-Denis (La Réunion) permettant aux enfants de profiter de colonies, sorties, rencontres et séjours éducatifs permettant de les aider à rompre avec l'isolement et surmonter les difficultés liées aux décès.

Franck DUNOUAU / DR

«Nos villages sont de véritables "cocons" au sein desquels vivent les enfants et adolescents que les familles nous ont confiées. Tout y est conçu pour leur reconstruction et leur épanouissement : un suivi personnalisé et des équipes professionnelles pour les encadrer, un environnement rassurant mais aussi ouvert sur l’extérieur. Certains y restent un an ou deux, d’autres plus longtemps», a expliqué Alain Gagnepain, vice-président chargé de l’action sociale.

Le village de Bourges est notamment le seul à proposer une formation, baptisée Olympe, pour préparer les orphelins souhaitant suivre les pas de leur(s) parent(s) disparu(s) aux concours de la police. Cette formation comprend une préparation écrite et orale, des séances de sport, mais également une semaine d'immersion à l'école de police de Sens, un stage au commissariat de Bourges et des examens blancs.

Pour soutenir orphéopolis, rendez-vous sur le site internet www.orpheopolis.fr. Pour rappel, les dons effectués à l’institution sont déductibles des impôts à 60%.