EuroMillions : un jackpot de plus de 178 millions d'euros gagné en France

Le jackpot de l'EuroMillions, qui s'élève à 178 millions d'euros, a été remporté ce vendredi 28 novembre, en France.

Encore un gagnant en France. «Le jackpot EuroMillions de plus de 178 millions d'euros, proposé ce soir, a été remporté en France par un gagnant», a annoncé ce vendredi 28 novembre FDJ United (ex-Française des jeux), dans un communiqué. Pour décrocher le pactole, il fallait choisir la combinaison 5-29-33-39-42 ainsi que les étoiles 3 et 9.

En août dernier, une somme record de 250 millions d'euros avait été remportée à l'EuroMillions en France, le plus gros gain national dans un jeu de tirage. Il s'agissait d'un groupe de cinq amis originaires d'Ile-de-France, affirme la FDJ sur son site internet. Ils jouaient «tous ensemble» pour la première fois.

Le précédent record de gain sur le territoire français s'élevait à 220 millions d'euros. Il a été décroché dans le cadre de l'EuroMillions à Tahiti, en Polynésie française, en 2021.

Ces 250 millions d'euros, qui correspondent au plafond des gains proposés par l'EuroMillions, avaient déjà été gagnés en Autriche et en Irlande en 2025.