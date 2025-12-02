«Labellisation» des médias : Bruno Retailleau et LR lancent une pétition contre le projet d'Emmanuel Macron

Les Républicains ont lancé ce mardi une pétition pour s’opposer au projet de «label» destiné aux sites d’information, proposé par Emmanuel Macron. Bruno Retailleau y dénonce une atteinte à la liberté d’expression et une mesure jugée dangereuse pour le pluralisme médiatique.

Une initiative contre un projet controversé. Les Républicains ont mis en ligne, mardi 2 décembre, une pétition accompagnée d'un texte ciblant le projet de «label» professionnel des sites d'information voulu par Emmanuel Macron. Cette action vient du président du parti, Bruno Retailleau, qui souhaite ainsi s’opposer à un dispositif que le gouvernement présente comme un moyen de lutter contre la désinformation.

Pour rappel, le projet de label évoqué par Emmanuel Macron consisterait en une certification destinée aux sites d’information, présentée comme un outil de lutte contre la désinformation et censée identifier les médias jugés «fiables».

Dans cette pétition, intitulée «Oui à la liberté, non à la labellisation», le patron de LR estime qu'un tel label constituerait «une atteinte à la liberté d’information et d’expression».

Pour préserver la liberté d’expression, non au projet de labellisation des médias. Je vous invite à signer la pétition que je viens de lancer.https://t.co/DFsI7J6bcq — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) December 2, 2025

Il évoque «une offensive contre les médias qui déplaisent» et dénonce une «dérive scandaleuse et dangereuse». Selon lui, Emmanuel Macron n’a reçu «aucun mandat» pour désigner les «bons» et les «mauvais» médias.

Bruno Retailleau rappelle enfin que, selon lui, la démocratie repose sur la pluralité des voix et non sur une validation délivrée par l’État.