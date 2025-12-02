Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Labellisation» des médias : Bruno Retailleau et LR lancent une pétition contre le projet d'Emmanuel Macron

Bruno Retailleau estime que le projet d'Emmanuel Macron constitue une atteinte à la liberté d'expression et d'information. [© Thomas SAMSON / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les Républicains ont lancé ce mardi une pétition pour s’opposer au projet de «label» destiné aux sites d’information, proposé par Emmanuel Macron. Bruno Retailleau y dénonce une atteinte à la liberté d’expression et une mesure jugée dangereuse pour le pluralisme médiatique.

Une initiative contre un projet controversé. Les Républicains ont mis en ligne, mardi 2 décembre, une pétition accompagnée d'un texte ciblant le projet de «label» professionnel des sites d'information voulu par Emmanuel Macron. Cette action vient du président du parti, Bruno Retailleau, qui souhaite ainsi s’opposer à un dispositif que le gouvernement présente comme un moyen de lutter contre la désinformation.

Pour rappel, le projet de label évoqué par Emmanuel Macron consisterait en une certification destinée aux sites d’information, présentée comme un outil de lutte contre la désinformation et censée identifier les médias jugés «fiables». 

Dans cette pétition, intitulée «Oui à la liberté, non à la labellisation», le patron de LR estime qu'un tel label constituerait «une atteinte à la liberté d’information et d’expression».

Il évoque «une offensive contre les médias qui déplaisent» et dénonce une «dérive scandaleuse et dangereuse». Selon lui, Emmanuel Macron n’a reçu «aucun mandat» pour désigner les «bons» et les «mauvais» médias.

Sur le même sujet «Il faut destituer Emmanuel Macron», martèle Nicolas Dupont-Aignan Lire

Bruno Retailleau rappelle enfin que, selon lui, la démocratie repose sur la pluralité des voix et non sur une validation délivrée par l’État.

Bruno RetailleauEmmanuel Macronpétition

À suivre aussi

Bruno Retailleau : «Je veux simplement que la France, ma patrie, soit respectée»
Relations France-Algérie : «Je veux simplement que ma patrie soit respectée», clame Bruno Retailleau
«Il y a certains quartiers qui sont verrouillés par les islamistes», déplore Bruno Retailleau
Bruno Retailleau : «Je suis favorable à la castration chimique»
Violences sexuelles sur mineurs : «Je suis favorable à la castration chimique», soutient Bruno Retailleau

Ailleurs sur le web

Dernières actualités