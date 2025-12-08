Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Hawaï : les images sensationnelles de l'éruption du volcan Kilauea (vidéo)

Le Kilauea est resté en éruption de manière quasi continue depuis 1983. [© United States Geological Survey (USGS)/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'un des volcans les plus actifs au monde, le Kilauea d'Hawaï, est une nouvelle fois entré en éruption samedi pour la 38e fois. Des jets de lave ont atteint par moments plus de 300 mètres de hauteur.

Une scène sublime et finalement assez fréquente sur l'île principale de l'archipel. Le volcan Kilauea, sur la grande île d’Hawaï, est entré une nouvelle fois en éruption samedi 6 décembre dernier, le 38e épisode de jaillissement de lave depuis décembre dernier.

A en croire l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), certaines effusions de lave ont atteint une hauteur de 370 mètres de haut. 

L’éruption a également généré un immense panache de gaz, de cendres et de particules vitrifiées. Poussés par les vents dominants, certaines de ces retombées ont atteint la localité de Pāhala et les environs, sans toutefois provoquer de dégâts significatifs. 

Avant de s’interrompre, le volcan aurait produit près de 16 millions de mètres cubes de lave, un volume suffisant pour recouvrir plus de la moitié du plancher du cratère.

Sur le même sujet «Une première depuis environ 12.000 ans» : les images impressionnantes d'un volcan éthiopien dont les cendres ont voyagé jusqu'en Inde Lire

Depuis 1983, le Kilauea est resté en éruption de manière quasi continue. Il fait partie des six volcans actifs de Hawaï, avec notamment le Mauna Loa, le plus gros au monde.

volcanHawaï

À suivre aussi

Alpinisme : une mère de famille décède en tombant dans un ravin en voulant fêter son anniversaire au sommet d’un volcan
Indonésie : après l'éruption du volcan Dukono, le corps d'une randonneuse retrouvé
Indonésie : 3 randonneurs morts après l'éruption d'un volcan, 10 personnes portées disparues

Ailleurs sur le web

Dernières actualités