Hawaï : les images sensationnelles de l'éruption du volcan Kilauea (vidéo)

L'un des volcans les plus actifs au monde, le Kilauea d'Hawaï, est une nouvelle fois entré en éruption samedi pour la 38e fois. Des jets de lave ont atteint par moments plus de 300 mètres de hauteur.

Une scène sublime et finalement assez fréquente sur l'île principale de l'archipel. Le volcan Kilauea, sur la grande île d’Hawaï, est entré une nouvelle fois en éruption samedi 6 décembre dernier, le 38e épisode de jaillissement de lave depuis décembre dernier.

A remote camera captured the moment that the Kilauea volcano in Hawaii erupted and then knocked it out pic.twitter.com/O5iB1Zuuk8 — Reuters (@Reuters) December 7, 2025

A en croire l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), certaines effusions de lave ont atteint une hauteur de 370 mètres de haut.

What an epic episode this has been so far! Still spectacular 😍#Kilaueapic.twitter.com/QXh9pGIkTT — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 6, 2025

L’éruption a également généré un immense panache de gaz, de cendres et de particules vitrifiées. Poussés par les vents dominants, certaines de ces retombées ont atteint la localité de Pāhala et les environs, sans toutefois provoquer de dégâts significatifs.

🇺🇸 | Entra en erupción el Volcán Kilauea en Hawái.pic.twitter.com/J48mw9G23i — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 7, 2025

Avant de s’interrompre, le volcan aurait produit près de 16 millions de mètres cubes de lave, un volume suffisant pour recouvrir plus de la moitié du plancher du cratère.

Depuis 1983, le Kilauea est resté en éruption de manière quasi continue. Il fait partie des six volcans actifs de Hawaï, avec notamment le Mauna Loa, le plus gros au monde.