Aéroport Roissy-Charles de Gaulle : attention, les noms des terminaux vont changer

À partir de mars 2027, à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, les célèbres terminaux vont bientôt disparaître pour laisser place à une nouvelle numérotation simplifiée, de 1 à 7, destinée à faciliter l’orientation des voyageurs.

2A, 2B ou encore 2G, c'est bientôt fini. Un grand ménage s’annonce dans les terminaux de Roissy. Afin de simplifier l’orientation des voyageurs, les mythiques terminaux de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle vont être rebaptisés d’un seul chiffre, de 1 à 7, à partir de mars 2027, a révélé le gestionnaire de l'installation dans un communiqué publié ce lundi 8 décembre.

Selon le Groupe ADP (Aéroports de Paris), qui gère les principaux aéroports parisiens, dont celui de Roissy qui a accueilli en 2024 quelque 70 millions de voyageurs, «plusieurs passagers, en particulier internationaux et en correspondance, remontent des difficultés, dans les différentes évaluations clients, pour s'orienter et se retrouver dans l’aéroport».

À l'heure actuelle, les terminaux du premier aéroport français portent des noms allant de 1 à 3, avec de multiples déclinaisons du 2 sur des bâtiments différents : 2A, 2B, 2C, 2F, et même 2EK, 2EL, 2EM…

Désormais, «les terminaux porteront seulement un chiffre et non plus un chiffre et/ou une lettre» et «la numérotation des terminaux suivra le flux emprunté par les passagers arrivant par la route et le RER», a indiqué le gestionnaire de l’aéroport.

🔴 Modification des terminaux à l’aéroport de Paris Roissy CDG.



Le Groupe ADP dévoile un plan de simplification radicale destiné à assurer une circulation fluide et intuitive des voyageurs à partir de mars 2027.



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Rendre les déplacements intuitifs

Ainsi, le terminal 1 gardera son nom, mais «chaque terminal ensuite disposera d’un numéro, dans l’ordre croissant», jusqu'au 7. L'actuel 2E s'appellera le 5 et le 2F le 6. Les salles d'embarquement, une fois passés les contrôles de sécurité, recevront quant à elles des lettres distinctes.

Un projet décrit par ADP comme un «choc de simplification» dont l'objectif est de rendre les déplacements «parfaitement intuitifs pour tous les passagers, en particulier ceux en correspondance, ce qui concerne plus de 30 % des passagers quotidiens».

L'entreprise a aussi déclaré que ce chantier s’agirait d’un «point de départ d'une transformation complète du parcours passagers dans les prochaines années». Au total, il impliquera le changement ou l'installation de 3.000 panneaux dans les terminaux et 600 dans les parkings ainsi que 250 objets de signalisation routière.

L'échéance de mars 2027 a été choisie par ADP pour coïncider avec l'ouverture prévue de la ligne ferroviaire directe CDG Express, qui reliera Paris-Charles-de-Gaulle à la gare de l'Est à Paris en 20 minutes, toutes les 15 minutes.