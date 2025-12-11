Autoroute A69 : une audience cruciale attendue ce jeudi autour de ce serpent de mer contesté

Deux jours après la décision du rapporteur public qui s’est prononcé en faveur de la poursuite de l’autoroute A69, la cour administrative d'appel de Toulouse statue ce jeudi sur le fond du dossier de ce chantier très controversé entre Toulouse et Castres.

Un moment clé. Ce jeudi 11 décembre, une nouvelle audience décisive se tient à la cour administrative d'appel de Toulouse pour juger, une nouvelle fois, le fond du dossier de l'infrastructure routière française la plus contestée de ces vingt dernières années.

Et une direction vient d'être donnée, avec un nouveau revirement qui va dans le sens des soutiens à cette autoroute de 53 kilomètres qui relie Castres à Toulouse. Mardi matin, le rapporteur public, magistrat dont l'avis est généralement suivi par la justice administrative, a recommandé à la cour administrative d'appel d'annuler la décision du tribunal administratif de Toulouse qui, le 27 février, avait ordonné l'arrêt des travaux à la surprise générale.

Un chantier achevé aux deux tiers

Examinant un recours des opposants à l'autoroute, le tribunal administratif avait alors stoppé le chantier jugeant que «le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur», justifiant des atteintes à l'environnement. L’Etat avait alors fait appel de la décision du 27 février permettant la reprise du chantier au cours de l’été.

Aujourd’hui, près d’un millier de personnes travaillent sur ce vaste chantier. Sur le terrain, le ballet des tractopelles, niveleuses et autres bulldozers bat son plein. Le chantier s’apprête à rentrer dans sa phase ultime, avec la pose, à partir de janvier, des 500.000 tonnes du revêtement que les deux centrales d’enrobé à chaud, installées en novembre, se préparent à produire.

Fervent soutien du projet, le ministre des transports, Philippe Tabarot, a répété à la mi-novembre qu’il souhaitait «mettre en route cette autoroute d’ici au mois d’octobre 2026». Il a dit espérer que l’audience d’appel permettra de définitivement «clarifier» les choses, espérant voir le chantier «continuer sereinement pour tenir les délais».