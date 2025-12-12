La Confédération paysanne appelle à «des blocages partout en France» pour protester contre l'abattage des bovins atteints de la dermatose

La Confédération paysanne appelle vendredi à "des blocages partout en France" pour protester contre la méthode déployée par le gouvernement face à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), ce dernier considérant "l'abattage" des bovins atteints par la maladie comme "la seule solution".

"La gestion sanitaire choisie par le gouvernement et les dirigeants de la FNSEA est plus effrayante que la maladie elle-même. Vu le développement de la maladie et l’ampleur des mobilisations, il n’y aura pas d’autre issue" que "l’arrêt de l’abattage total", affirme le troisième syndicat agricole français dans son communiqué, appelant donc "à se mobiliser et à organiser des blocages partout en France pour en finir avec cette folie".

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC), non transmissible à l'humain, est apparue en France en juin, en Savoie.